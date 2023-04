Pfalzwerke eröffnen HPC-Park an Berliner Decathlon-Filiale

Die Pfalzwerke haben zusammen mit den Unternehmen Bodenhaus und Decathlon einen großen Ladepark für Elektroautos an der Schnellerstraße in Berlin-Schöneweide in Betrieb genommen. Dort gibt es künftig zwölf HPC-Ladepunkte unterschiedlicher Leistungsklassen sowie vier AC-Ladepunkte mit jeweils 11 kW.

Auf dem mit 16 Ladepunkten ausgestatteten Ladepark stehen zwei Alpitronic Hypercharger HYC 300, vier Alpitronic Hypercharger HYC150 und zwei Wallboxen Alfen Eve Double mit 11 kW Leistung bereit. Der Hypercharger HYC300 bieteet bis zu 300 kW Leistung an einem CCS-Anschluss, sind beide Ladepunkte belegt, wird die Leistung aufgeteilt. Selbiges gilt für den HYC150: An einem Ladepunkt sind maximal 150 kW möglich, wenn beide Ladepunkte belegt sind, bleiben jeweils 75 kW.

Für den Betrieb der Ladesäulen nutzen die Pfalzwerke Software von Virta. Seit 2019 kooperieren die Pfalzwerke mit dem finnischen eMobility-Dienstleister und bieten über die Virta-Software Elektromobilitäts-Dienstleistungen an.

Die neuen Ladesäulen auf den Parkplätzen von Bodenhaus und Decathlon mit direkter Anbindung an die B96a nach Berlin-Mitte werden mit 100 Prozent Ökostrom betrieben und sind rund um die Uhr zugänglich. Mit den sechs Hyperchargern wird das HPC-Angebot Berlin-Schöneweide deutlich ausgebaut: Bisher befanden sich in dem Stadtteil nur zwei Hypercharger auf dem Gelände der Aral-Tankstelle, ebenfalls in der Schnellerstraße gelegen.

- ANZEIGE -

Für die Pfalzwerke ist es der größte Ladepark außerhalb der Pfalz. „Gemeinsam mit Partnern wie Bodenhaus und Decathlon zeigen wir Flagge – für die Reduzierung von CO₂-Emissionen und damit eine lebenswerte Zukunft, aber auch für bestmöglichen Kundenservice“, erklärt Witold Kreutz, Abteilungsleiter Energiedienstleistungen Vertrieb bei den Pfalzwerken.

Der Sportartikelhersteller und -händler Decathlon hatte im vergangenen Herbst eine Kooperation mit den Pfalzwerken geschlossen, um seine deutschen Filialen mit Ladepunkten auszustatten. Geplant ist, auf den Kundenparkplätzen von etwa 50 Decathlon-Filialen in Deutschland jeweils zwei Hypercharger und zwei AC-Ladestationen zu installieren. „So können unsere Kundinnen und Kunden bei uns einkaufen gehen und währenddessen ihre E-Fahrzeuge aufladen. Damit wollen wir auch zu einem umweltfreundlicheren Einkaufserlebnis beitragen“, sagt Panagiotis Meichanetsidis, Nachhaltigkeits- und Energiemanager bei Decathlon Deutschland.

pfalzwerke.de