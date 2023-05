Quantron zeigt H2-Lkw für US-Markt mit mehr als 1.300 km Reichweite

Das Augsburger Unternehmen Quantron hat einen neuen Brennstoffzellen-Truck für den US-Markt vorgestellt, der mit bis zu 850 Meilen (1.360 Kilometern) Reichweite für den Einsatz im Schwerlast- und Langstreckenverkehr konzipiert ist.

Der H2-Lkw der US-Klasse 8 wurde auf der Advanced Clean Transportation Expo im kalifornischen Anaheim präsentiert. In der Mitteilung wird das neue Modell schlicht als „Quantron Class 8 US Truck“ bezeichnet. Wie bei Quantron die Regel, handelt es sich dabei nicht um ein komplett selbst entwickeltes Fahrzeug, sondern einen Umbau auf einen Brennstoffzellenantrieb auf Basis eines bestehenden Fahrgestells.

Technische Daten zur Brennstoffzelle, Pufferbatterie oder E-Motor nennt Quantron in der Mitteilung noch nicht. Stattdessen stehen der Tankinhalt und die Reichweite im Fokus. Das in Anaheim enthüllte Konzeptfahrzeug verfügt demnach über einen 80-Kilogramm-Wasserstofftank. „ Zum Produktionsstart rechnet Quantron mit einer Reichweite von etwa 750 bis 850 Meilen für den schweren Class 8 Truck bei einem Tankinhalt von 100 kg Wasserstoff“, heißt es in der Mitteilung. Diese Menge soll in zehn bis 15 Minuten nachgetankt werden können, so der Hersteller.

Zum Vergleich: Der schwere H2-Lkw, den Quantron im vergangenen Herbst für Europa vorgestellt hatte, kommt auf ein Fassungsvermögen von 54 Kilogramm Wasserstoff. Damit sollen in der Standard-Variante „bis zu“ 700 Kilometer Reichweite möglich sein, während die Ende April vorgestellte Aero-Variante „mindestens“ 700 Kilometer weit kommen soll.

Auf der Messe gab Quantron auch eine Kooperation mit FirstElement Fuel bekannt, die gewährleistet, dass Quantron-Kunden über FirstElement Fuel Zugang zu einem Netzwerk von aktuell rund 40 Wasserstofftankstellen in Kalifornien haben. „Bei Quantron geht es darum, Flottenbetreibern den Übergang zu klimafreundlicher Mobilität zu erleichtern“, sagt Rick Haas, Präsident und CEO von Quantron US. „Durch die Zusammenarbeit mit FirstElement Fuel sind wir in der Lage, die Herausforderung der modernen Infrastruktur zu meistern, die das Potenzial alternativer Energiequellen einschränkt – den Zugang zu einem zuverlässigen Tankstellennetz. Das Wasserstoff-Tankstellennetz von FirstElement wird es Fahrern ermöglichen, schnell aufzutanken und wieder auf die Straße zu kommen, genau wie sie dies heute mit Diesel tun, nur dass sie jetzt mit emissionsfreiem Kraftstoff fahren.“

Quantron hatte im Herbst 2022 eine US-Tochter gegründet und dort prompt einen Großauftrag des Logistikers TMP Logistics in Form eines Rahmenvertrag zur Lieferung von 500 schweren Brennstoffzellen-Lkw erhalten. Nun steht auch fest, welches Modell TMP Logistics erhalten soll.

