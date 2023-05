eMobility update: Nio liefert EC7 aus / LEVC zeigt E-Plattform / Mercedes EQE SUV ohne AMG-Antrieb

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“! Das sind die News und Highlights der Elektromobilität zum Wochenstart: LEVC will mehr sein als ein Taxihersteller ++ Neue Versionen des Mercedes EQE SUV ++ Nio liefert in China die ersten EC7 aus ++ VW und Shell errichten spezielle HPC-Säulen ++ Und ProSiebenSat.1 wechselt auf E-Autos ++

#1 – LEVC stellt Elektro-Plattform SOA vor

Die Zukunft der Geely-Tochter LEVC als Hersteller rein elektrischer Fahrzeuge wird konkreter. Die als London Electric Vehicle Company bekannte Firma hat eine neue Elektro-Plattform präsentiert, die zusammen mit dem chinesischen Mutterkonzern entwickelt wurde.

#2 – Mercedes EQE SUV ohne AMG-Antrieb

Mit der Verkaufsfreigabe weiterer Varianten des EQE SUV in Deutschland sind neue Modellvarianten des Elektroautos verfügbar. Ab sofort sind drei weitere Versionen bestellbar und im Juni soll die Verkaufsfreigabe für das Basismodell EQE SUV 300 erfolgen.

#3 – Nio liefert erste EC7 an Kunden in China

Nio hat in China mit den Auslieferungen seines neuen Modells EC7 begonnen. Das zum Jahreswechsel präsentierte vollelektrische SUV-Coupé wird inklusive Batterie zu folgenden Preisen angeboten: Mit einem Energiegehalt von 75 Kilowattstunden kostet der EC7 umgerechnet 64.000 Euro. Mit dem 100 Kilowattstunden großen Akku sind es 76.000 Euro.

#4 – Batterie-gestützte HPC von VW und Shell

Volkswagen und Shell Deutschland haben in Göttingen die erste Flexpole-Ladestation an einer Shell-Tankstelle in Betrieb genommen. Wenn der Probe-Einsatz erfolgreich ist, könnten weitere Exemplare der Batterie-gestützten HPC-Säule in Europa entstehen.

#5 – ProSiebenSat.1 stellt Flotte auf E-Autos um

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 bestellt für seine Dienstwagenflotte ab sofort nur noch Elektrofahrzeuge. Abgeschlossen wird die sukzessive Umstellung des Fuhrparks nach aktueller Planung im Jahr 2027. Dann soll der letzte Verbrenner-Dienstwagen von ProSiebenSat.1 ersetzt sein.

