eMobility update: Alpine zeigt sportlichen Renault 5 / GM vor Europa-Rückkehr / Tesla senkt Preise

Hallo zum „eMobility update“. Mit folgenden News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende: GM kommt zurück nach Europa ++ Tesla senkt Supercharger-Preise ++ Alpine macht Lust auf sportlichen Renault 5 ++ Fisker senkt Produktionsziel ++ Und Nio plant weitere deutsche Standorte für Batteriewechsel ++

#1 – GM bestätigt Rückkehr nach Europa

Der US-Autohersteller General Motors bereitet sich auf eine Rückkehr nach Europa vor – und zwar rein elektrisch. Der Cadillac Lyriq könnte eines der ersten GM-Elektroautos sein, das im Herbst auf den europäischen Markt rollt. Allerdings nicht in allen Ländern. Die Europa-Chefin von GM, Jaclyn McQuaid, bestätigte das Vorhaben in einem Gespräch mit „Automotive News Europe“.

#2 – Tesla senkt Supercharger-Preise in Europa

Tesla hat die Tarife an seinen Superchargern in Europa deutlich gesenkt. Je nach Land werden von Beobachtern aktuell Preisrückgänge um bis zu 25 Prozent gemeldet. In Deutschland sank die Tarifspanne von zuletzt 52 bis 59 Cent auf nun 39 bis 47 Cent pro Kilowattstunde. Dabei handelt es sich um die Preise für Tesla-Fahrer.

#3 – Alpine gibt Ausblick auf sportlichen Renault 5

Renaults Sportwagen-Marke Alpine hat ein neues Showcar enthüllt. Der Wagen gibt einen Ausblick auf ein kompaktes Elektromodell. Dabei handelt es sich um den sportlichen Alpine-Ableger des künftigen rein elektrischen Renault 5. Sowohl besagter Renault 5 als auch die Serienversion des Alpine-Ablegers sollen im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Bis dahin dürfte das Concept Car nicht nur das „Beta“ in der Modellbezeichnung verlieren, sondern auch einige Details, die die Studie ausmachen.

#4 – Fisker korrigiert Produktionsziel nach unten

Kurz nach der Auslieferung des ersten Ocean hat Fisker die Produktionsprognose für dieses Jahr um bis zu 10.000 Fahrzeuge gesenkt. Wie auch schon Lucid Motors korrigiert Fisker im Zuge der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen für das erste Quartal die Produktionsprognose für den Ocean. In diesem Jahr sollen statt der zunächst angedachten 42.400 Einheiten noch zwischen 32.000 und 36.000 Ocean gebaut werden

#5 – Nio: Weitere Standorte für Batteriewechsel

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio setzt den Ausbau seiner Batteriewechsel-Stationen in Deutschland fort. Mit den Power Swap Stations in Dorsten in Nordrhein-Westfalen und Emsbüren in Niedersachsen befinden sich aktuell zwei weitere Anlagen im Bau. Noch in diesem Monat soll einer uns vorliegenden Mitteilung zufolge auch die Grundsteinlegung an vier Standorten erfolgen.

