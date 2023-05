eMobility update: e.Volution Space vorgestellt / Lightyear auf Kurs / Sono Motors unter Schutzschirm

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“ mit den wichtigsten News und Highlights der Elektromobilität in dieser kurzen Woche! Das sind unsere Themen: Lightyear sieht sich auf Kurs ++ Sono Motors flüchtet unter Schutzschirm ++ E-Auto für die Kreislaufwirtschaft ++ Tesla Model S und X nicht mehr als Rechtslenker ++ Und Miles flottet 1.000 weitere VW ID.3 ein ++

#1 – Lightyear sieht sich auf Kurs

Das niederländische Solarauto-Startup Lightyear hält nach seiner Umstrukturierung an seinem Plan fest, den Lightyear 2 zu einem Preis von unter 40.000 Euro in Serie zu bringen. Ob der Marktstart 2025 zu halten ist, wird allerdings noch geprüft. „Inzwischen sind wir wieder auf Kurs und haben ein schlagkräftiges Team geformt, das den Markteintritt des Lightyear 2 vorbereitet“.

#2 – Sono Motors flüchtet unter Schutzschirm

Ein anderes Solarauto-Startup ist offenkundig am Ende: Sono Motors hat beim Amtsgericht München einen Antrag auf die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens gestellt. Sono will sich mit Hilfe von Restrukturierungsexperten in Eigenverwaltung sanieren.

#3 – e.Volution zeigt E-Auto für Kreislaufwirtschaft

Die RWTH Aachen hat mit dem Startup e.Volution ein E-Auto für die Kreislaufwirtschaft entwickelt. Der Clou: Das Auto soll dank modularer Upgrades 50 Jahre halten. Gründer der e.Volution GmbH ist Professor Günther Schuh, der schon StreetScooter und e.GO Mobile gegründet hatte. Er will nun zeigen, dass E-Fahrzeuge „wesentlich günstiger und nachhaltiger gebaut und betrieben werden können“ als bisher.

#4 – Tesla Model S und X nur noch als Linkslenker

Tesla hat beschlossen, seine teuren Fahrzeuge Model S und Model X nicht als Rechtslenker zu produzieren. Den betroffenen Reservierungsinhabern in den Rechtslenker-Märkten soll nun ein anderes Angebot gemacht werden. Im Falle von Tesla betrifft das konkret die Märkte Großbritannien, Japan, Australien, Neuseeland, Singapur und Thailand.

#5 – Miles flottet 1.000 weitere VW ID.3 ein

Der Carsharing-Anbieter Miles nimmt weitere 1.000 VW ID.3 in seine Flotte auf. Die neuen Elektroautos werden hauptsächlich in Hamburg anzumieten sein. Damit erhöht sich der Anteil elektrischer Fahrzeuge an der Miles-Gesamtflotte auf rund 25 Prozent.

