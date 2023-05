LGES will GT1 Lithium aus Kanada abnehmen

Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution (LGES) investiert in das in Australien ansässige Lithium-Abbauunternehmen Green Technology Metals (GT1) und hat mit diesem einen für Nordamerika geltenden, vorläufigen Liefervertrag geschlossen.

LGES investiert 20 Millionen australische Dollar (umgerechnet gut 12 Millionen Euro) in GT1 und sichert sich im Gegenzug dem vorläufigen Liefervertrag zufolge einen Teil des Lithiums aus dem Projekt Seymour von Green Technology Metals in der kanadischen Provinz Ontario. Konkret sollen ab Beginn der kommerziellen Produktion 25 Prozent des Lithiums aus diesem Projekt über einen Zeitraum von fünf Jahren an LGES gehen. Der genaue Wortlaut der Abnahmevereinbarung soll bis August 2023 finalisiert werden.

Das Lithiumabbau-Projekt Seymour befindet sich in der Nähe der kanadischen Gemeinde Armstrong und etwa 250 Kilometer nördlich von der Hafenstadt Thunder Bay. Die oben genannten Mittel, mit denen sich die Südkoreaner nun an GT1 beteiligen, will das Lithium-Unternehmen für die Weiterentwicklung des Projekts nutzen. Einen Zeitpunkt für die Aufnahme des kommerziellen Abbaus nennen die Partner noch nicht.

LGES betont aber, dass die Vereinbarung eine Erweiterung seiner kontinuierlichen Bemühungen darstelle, eine Mineralienlieferkette in Nordamerika aufzubauen. Denn die Produktionskapazität des Batteriezellenherstellers soll in Nordamerika im Endausbau etwa 300 GWh erreichen, „was den größten Anteil am globalen Produktionsnetzwerk ausmacht“, wie LGES mitteilt. Erst kürzlich hatte das Unternehmen unter anderem bekannt gegeben, dass seine in Arizona geplante Batteriefabrik deutlich größer ausfallen wird als zuvor bekannt.

„Wir waren schon immer bestrebt, unsere Lieferkette in Nordamerika zu erweitern, da eine kontinuierliche Versorgung mit kritischen Mineralien, einschließlich Lithium, der Schlüssel für eine zuverlässige und rechtzeitige Lieferung unserer innovativen Energielösungen an unsere Kunden ist“, bekräftigt Myung Hwan Kim, Chief Procurement Officer von LG Energy Solution. „Dank Partnerschaften mit kompetenten lokalen Lieferanten wie GT1 werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, den Übergang zu Elektrofahrzeugen in Nordamerika durch unsere Produktwettbewerbsfähigkeit und operative Exzellenz zu beschleunigen.“

„Wir begrüßen den Abschluss dieser wichtigen Vereinbarungen mit LGES und freuen uns auf ihren Beitrag als neuer strategischer Partner von GT1, neben AMCI, Lithium Americas und Primero. LGES bringt globale Größe und Expertise in der Batterieherstellung sowie eine starke Bilanz mit, während GT1 seine integrierte Lithiumstrategie in Nordamerika zügig vorantreibt“, äußert John Young, Chairman von Green Technology Metals.

