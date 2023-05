Nürnberg: N-Ergie senkt zum Juni die Ladepreise

Der Nürnberger Energieversorger N-Ergie senkt zum 1. Juni an den über 2.000 öffentlichen Ladepunkten im LadeVerbundPlus die Preise. Auf das Niveau vor der vorangegangenen Preiserhöhung im Februar fallen die Konditionen aber nicht.

Zur Erinnerung: Mit Wirkung zum 1. Februar 2023 hatte die N-Ergie erst eine deutliche Preiserhöhung durchgeführt. Ein Beispiel: Für registrierte App-Nutzer wurde der reguläre AC-Tarif innerhalb des LadeVerbundPlus von 42 auf 62 Cent je Kilowattstunde erhöht.

Nun sinken zum Stichtag 1. Juni die Preise wieder: Im regulären Tarif laden E-Mobilisten an den AC-Stationen im LadeVerbundPlus künftig für 54 Cent pro Kilowattstunde (bisher 62 Cent). Strom-Kund*innen von N-Ergie zahlen 48 Cent/kWh (bisher 54 Cent). Für das DC-Laden fallen jeweils zehn Cent mehr pro Kilowattstunde an: 64 Cent bzw. 58 Cent/kWh für Strom-Kund*innen der N-Ergie. Die N-Ergie ermöglicht weiterhin das Nutzen ihrer Ladestationen ohne monatlichen Grundpreis. Außerhalb des LadeVerbundPlus sinken die Preise aber nicht, hier bleibt es bei den im Februar eingeführten Konditionen.

Der besseren Übersichtlichkeit halber hier die neuen Tarife in einer Tabelle:

AC-Laden DC-Laden Innerhalb des LadeVerbundPlus N-Ergie Stromkunden 0,48 €/kWh 0,58 €/kWh Registrierte App-Nutzer 0,54 €/kWh 0,64 €/kWh Ad-hoc-Laden 0,58 €/kWh 0,85 €/kWh Außerhalb des LadeVerbundPlus N-Ergie Stromkunden 0,62 €/kWh 0,78 €/kWh Blockiergebühr 0,05 €/min 0,10 €/min

Ein Hinweis noch zur Blockiergebühr: Diese kann im LadeVerbundPlus an ausgewählten AC-Stationen zwischen 8 und 20 Uhr entfallen. Nach 20 Uhr – also für das Über-Nacht-Laden, gibt es jedoch keine Ausnahme und nach 240 Minuten am AC-Lader werden fünf Cent pro Minute berechnet, unabhängig vom Ladestand. An den DC-Ladern werden nach 45 Minuten zehn Cent pro Minute fällig.

Die Senkung der Ladepreise erfolgt laut der Mitteilung parallel zur Preisanpassung für Haushalte. Es wird zwar nicht ausdrücklich erwähnt, N-Ergie gibt aber die gesunkenen Preise an der Strombörse an seine Kunden weiter. Zuletzt waren auch bei anderen Lade-Anbietern die Preise gesunken, etwa bei Tesla an den Superchargern. Die VW-Tochter Elli hat hingegen in dieser Woche ebenfalls mit Wirkung zum 1. Juni eine Preiserhöhung angekündigt.

