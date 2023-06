Südtirol: SASA ordert Mercedes-Benz eCitaro fuel cell

Der erst vor wenigen Tagen präsentierte Mercedes-Benz eCitaro fuel cell wird ab Ende dieses Jahres in Norditalien zum Einsatz kommen. Der ÖPNV-Betreiber SASA hat neun Exemplare der 18 Meter langen Gelenkbus-Variante des Elektrobusses mit Brennstoffzelle-Range-Extender geordert.

Diese will SASA in Südtirol – konkret zwischen Meran und Bozen – einsetzen. Die Auslieferungen sollen zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 erfolgen. Der norditalienische Verkehrsbetreiber ist somit der erste bekannt gewordene Abnehmer für die neue eCitaro-Variante. Den Marktstart hatte die 18-Meter-Variante des eCitaro fuel cell parallel zu seinem ersten Auftritt auf dem Global Public Transport Summit in Madrid gefeiert. Als Solobus ist er bislang noch nicht bestellbar. Alle technischen Details zu der neuen Range-Extender-Version des Mercedes-Benz-Stadtbusses haben wir hier aufbereitet.

SASA äußert sich in einer eigenen Mitteilung nur sehr knapp zu dem Kauf: „Der eCitaro fuel cell hat eine Reichweite von 350 Kilometer und bietet Platz für bis zu 128 Fahrgäste. Aufgrund des Zusammenspiels zweier Technologien ist er laut Fachleuten ideal für die Anforderungen in Südtirol“, heißt es darin.

SASA Bozen hat unterdessen einen weiteren Auftrag platziert – und zwar beim portugiesischen Hersteller CaetanoBus für die Lieferung von fünf Brennstoffzellenbussen mit 12 Metern Länge. SASA setzt darüber hinaus wie berichtet seit 2021 zwölf Brennstoffzellen-Busse des Typs Solaris Urbino 12 hydrogen ein.

