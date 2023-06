Merchants Fleet ordert 12.500 E-Transporter bei Ram

Stellantis vermeldet einen Großauftrag für Elektro-Lieferwagen in Nordamerika. Das Flottenmanagementunternehmen Merchants Fleet ordert über einen Zeitraum von mehreren Jahren 12.500 Exemplare eines E-Transporters der Stellantis-Marke Ram Truck.

Gegenstand der Großbestellung ist der ProMaster EV. Der US-Ableger des Fiat E-Ducato soll im Laufe dieses Jahres vorgestellt werden und tritt als erster Elektro-Transporter von Stellantis und der Marke Ram in Nordamerika an. Außer der genannten 12.500-fachen Bestellung ist zu dem Deal zwischen Ram und Merchants Fleet so gut wie nichts bekannt – weder zum Lieferzeitraum noch zum Investitionsvolumen oder zu Fahrzeugspezifikationen.

Merchants Fleet ist bereits der zweite publik gemachte Großkunde für den ProMaster EV. Einer früheren Ankündigung zufolge hat sich zuvor bereits Amazon ein Kontingent gesichert. Der Online-Versandriese will jedes Jahr „Tausende“ Exemplare des elektrischen Lieferwagens auf US-Straßen bringen. Auch hier gibt es keine weiteren Details zu der Vereinbarung.

Merchants Fleet hatte seinerseits 2021 bereits 18.000 E-Transporter bei der General-Motors-Marke BrightDrop bestellt und eine strategische Partnerschaft mit dem E-Nutzfahrzeug-Hersteller Xos für den Einsatz von elektrischen Lieferwagen geschlossen. Merchants Fleet bezeichnet sich selbst als das „am schnellsten wachsende Flottenmanagement-Unternehmen des Landes“. Das Unternehmen bietet flexible Finanzierungs- und Serviceoptionen für Organisationen, die Fahrzeuge nutzen, aber nicht kaufen wollen.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Stellantis, die eine entscheidende Rolle in unserer Strategie spielt, ein innovatives EV-Ökosystem für unsere Kunden zu schaffen“, äußert Brad Burgess, Senior VP of Fleet Sales and Strategic Solutions bei Merchants Fleet. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unseren Kunden einen exklusiven Zugang zu E-Fahrzeugen und ein Maß an Flexibilität zu bieten, das sie sonst nirgendwo bekommen können.“

- ANZEIGE -

Anhaltspunkte zum künftigen elektrischen Ram-Transporter liefert wie erwähnt der E-Ducato. Fiat Professional hatte die Serienversion des Modells im Juni 2020 vorgestellt. Die E-Version gibt es in allen Karosserie-Varianten – vom Personentransporter über den Kastenwagen bis zur Pritsche, und alle mit verschiedenen Radständen. Beim Kastenwagen ist ein Laderaum zwischen zehn und 17 Kubikmetern möglich, die Nutzlast liegt bei maximal 1,95 Tonnen. Der Elektromotor des E-Ducato leistet 90 kW und bietet 280 Nm Drehmoment und kann mit einer kleinen, aus drei Modulen bestehenden Batterie mit 47 kWh oder einer größeren, auf fünf Modulen basierenden Batterie mit 79 kWh kombiniert werden.

In Deutschland beginnen die Preise bei 54.800 Euro, US-Preise des Ram ProMaster BEV sind noch nicht bekannt. Ebenfalls unklar ist, ob der Ram beim Antrieb vom Ducato abweichen wird – bei den Verbrenner-Modellen war das teilweise der Fall.

prnewswire.com