eMobility update: Nio stellt ET5 Touring und EL6 vor / Tauziehen um Ladeinfrastruktur / Citroën eC3

Hallo zum „eMobility update“. Heute zeigen wir Ihnen neben den Top-News der Elektromobilität auch Eindrücke von ADS-TEC auf der Power2Drive in München. Die weiteren Themen: Tauziehen um Autobahn-Lader ++ Citroën bringt elektrischen C3 ++ Nio launcht Kombi und SUV ++ Audi eröffnet Charging Hub in Österreich ++ Vestas flottet 100 VW ID. Buzz Cargo ein ++

#1 – Tauziehen um Autobahn-Ladeinfrastruktur

In dem von Tesla und Fastned angestrengten Verfahren über die Erweiterung der bestehenden Konzessionsverträge der Autobahn GmbH und Tank & Rast auf das Schnellladen an deutschen Autobahnen gibt es auch weiterhin kein Urteil. Der zuständige Vergabesenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat beschlossen, bestimmte Fragestellungen an den Europäischen Gerichtshof zu verlegen.

#2 – Elektrischer Citroën C3 für unter 25.000 €

Citroën will Anfang 2024 ein Elektromodell mit einem Basispreis von unter 25.000 Euro auf den europäischen Markt bringen. Der kleine Stromer soll dann unter anderem in Frankreich und UK angeboten werden. Wie Markenchef Thierry Koskas gegenüber Journalisten erklärte, wird es sich dabei um den ë-C3 handeln.

#3 – Nio stellt ET5 Touring und EL6 vor

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat mit dem ET5 Touring nun auch den Kombi-Ableger seiner E-Limousine ET5 präsentiert. Der ET5 Touring wurde parallel in China und Europa vorgestellt. Hier bei uns kommt als zweiter Neuling das Mittelklasse-SUV Nio EL6 hinzu. Registrierungen für beide Modelle in Europa sind ab sofort möglich, der offizielle Bestellstart wird am 1. August erfolgen.

#4 – Audi eröffnet ersten Charging Hub in Österreich

Audi hat seinen ersten Charging Hub in Österreich eröffnet. Er steht in Salzburg und ist der vierte eigene Schnellladestandort der Volkswagen-Marke nach Nürnberg, Zürich und Berlin. Ähnlich wie in der deutschen Hauptstadt bietet der Audi Charging Hub vier vorab reservierbare Schnellladepunkte mit 320 kW Leistung.

#5 – 100 VW ID. Buzz Cargo für Vestas-Serviceflotte

Und zum Schluss noch eine erfreuliche Flottenzahl: Der Windkraftanlagen-Hersteller Vestas hat mehr als 100 VW ID. Buzz Cargo bestellt. Die ersten Exemplare aus diesem Auftrag sind bereits im Februar 2023 in Betrieb genommen worden. Sie werden für den Service und die Wartung von Vestas-Windenergieanlagen in Dänemark und Norddeutschland eingesetzt.

