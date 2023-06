Shenzhen Eastern General Aviation will 100 Lilium Jets bestellen

Der bayerische E-Flugtaxi-Entwickler Lilium vermeldet einen neuen, potenziellen Kunden in China. Shenzhen Eastern General Aviation (Heli-Eastern) beabsichtigt, 100 Lilium Jets zu bestellen. Unabhängig davon will Lilium auch eine regionale Zentrale in Shenzhen eröffnen.

Heli-Eastern ist ein Anbieter von Hubschrauberdiensten, der in der Guangdong–Hong Kong–Macao Greater Bay Area, im Jangtse-Delta und in den Gebieten Peking-Tianjin-Hebei tätig ist. Die Vereinbarung sieht neben den oben genannten Aspekten vor, dass Heli-Eastern mit Lilium auch zusammenarbeiten wird, um potenzielle Standorte und Partner für Liliums Vertiports und andere Bodeninfrastruktur zu identifizieren. Nach der Musterzulassung des Lilium Jet wird Heli-Eastern das eVTOL in der Region betreiben und Besatzungs- und Wartungsdienste bereitstellen.

Allerdings ist noch die Rede davon, dass Heli-Eastern die Bestellung von 100 Lilium Jets beabsichtige – ein verbindlicher Auftrag wurde also noch nicht unterzeichnet. Eine Partnerschaft mit einem weiteren Großkunden kann aber helfen, neue Investoren zu gewinnen. Lilium hatte erst Anfang Mai eine 250 Millionen US-Dollar schwere Kapitalerhöhung angekündigt. Das junge Unternehmen benötigt nach eigenen Angaben die umgerechnet 226 Millionen Euro, um bis zum bemannten Erstflug in der ersten Hälfte des kommenden Jahres durchzuhalten.

Im vergangenen Oktober hatte das bayerische E-Flugtaxi-Startup mit Saudi-Arabiens Fluggesellschaft Saudia ebenfalls einen Deal über bis zu 100 Lilium Jets vereinbart. Wie bei Heli-Eastern ist es aber noch eine vorläufige Vereinbarung und keine verbindliche Bestellung.

- ANZEIGE -

„Wir freuen uns über die Expansion von Lilium nach China mit so etablierten lokalen Partnern wie Heli-Eastern“, sagt Lilium-CEO Klaus Roewe. „Wir sehen erhebliches Potenzial für das eVTOL-Netzwerk von Lilium in der Greater Bay Area, um diesen wichtigen Premiummarkt zu erreichen.“ Zhao Qi, Vorsitzender von Heli-Eastern, ergänzt: „Durch die Partnerschaft mit Lilium bringen wir die Zukunft der nachhaltigen Luftmobilität nach China.“

Zudem kündigte Lilium an, eine regionale Zentrale im Bezirk Bao’an der Stadt Shenzhen zu eröffnen – das soll noch vor Jahresende erfolgen. Das Unternehmen vereinbarte dazu eine Partnerschaft mit dem Bezirk Bao’an, die separat zu der potenziellen Bestellung mit Heli-Eastern ausgehandelt wurde. Die Zusammenarbeit von Lilium mit dem Stadtbezirk wird sich zunächst auf die Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao konzentrieren. Langfristig ist eine Erweiterung auf ganz China und den weiteren asiatisch-pazifischen Raum geplant. In der Greater Bay Area leben 85 Millionen Menschen.

lilium.com (Heli-Eastern), lilium.com (Bao’an)