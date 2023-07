Opel erhält großen Auftrag über 16 Vivaro-e Hydrogen

Das niederländische Bauunternehmen Jos Scholman beschafft 16 Opel Vivaro-e Hydrogen. Die 16 Exemplare der Brennstoffzellen-Variante des E-Transporters erweitern die mit Wasserstoff betriebene Flotte von Jos Scholman, die bereits aus rund 30 H2-Fahrzeugen besteht, darunter Autos, Traktoren und Bagger.

Der Mitte 2021 präsentierte Opel Vivaro-e Hydrogen wird zusammen mit dem Peugeot e-Expert Hydrogen und dem Citroën ë-Jumpy Hydrogen im französischen Werk Hordain in Serie produziert. Diese H2-Fahrzeuge werden auf der Multi-Energy-Linie des Standorts montiert, an dem zuvor bereits die Versionen mit Elektro- und Verbrennungsmotor produziert wurden.

Der Vivaro-e Hydrogen (hier unser Fahrbericht) basiert auf dem Batterie-elektrischen Transporter Vivaro-e und übernimmt den bekannten 100-kW-Antrieb, der in zahlreichen Modellen von Opel, Peugeot, DS und Citroën eingesetzt wird. Der BZ-Transporter wird nur in den Längen M und L verfügbar sein (4,96 und 5,30 Meter). Die Länge S (4,60 Meter) fehlt hier – den zusätzlichen Platz der Längen M und L benötigen die Wasserstoff-Tanks, die im Unterboden anstelle der 75-kWh-Batterie verbaut werden. Die Tanks fassen 4,4 Kilogramm Wasserstoff und sollen für rund 400 Kilometer Reichweite sorgen. Im Vivaro-e Hydrogen ist das mehr als eine kleine Puffer-Batterie, der Hochvolt-Speicher verfügt über einen Energiegehalt von 10,5 kWh. Zudem kann die Batterie anders als bei den meisten FCEV auch per Kabel geladen werden – mit 11 kW in 60 Minuten. Die Batterie selbst ist unter den Vordersitzen verbaut und im Kern aus Plug-in-Hybrid-Modellen bekannt.

„Wir sehen eine wichtige Rolle für Wasserstoff beim Übergang zu nachhaltigen Energiequellen und Kraftstoffen. Seit 2019 haben wir Wasserstoffautos in unserem Unternehmen, derzeit mit insgesamt rund dreißig Fahrzeugen, darunter Traktoren und große Mobilkräne“, sagt Robert Scholman, Miteigentümer und Sohn von Gründer Jos Scholman. „Wir freuen uns, unsere Flotte nun um sechzehn leichte Nutzfahrzeuge des Typs Opel Vivaro-e Hydrogen zu erweitern. Dies wird einen großen Beitrag zu unseren Nachhaltigkeitszielen für den Transport von Kleingeräten und den städtischen Vertrieb leisten.“

- ANZEIGE -

Für die bereits eingesetzten H2-Fahrzeuge verfügt Jos Scholman seit einigen Jahren über eine eigene Wasserstoff-Tankstelle auf dem Firmengelände. In Zukunft wird das Unternehmen auch mit einem Elektrolyseur eigenen grünen Wasserstoff produzieren. Die für diesen Prozess benötigte Energie stammt aus nachhaltigen Quellen wie Solar- und Windkraft, so Stellantis.

Das Bauunternehmen wurde vor mehr als 40 Jahren von Jos Scholman gegründet. Das Familienunternehmen beschäftigt mittlerweile rund 250 Mitarbeiter und wird vom Gründer Jos Scholman Sr. zusammen mit seinen beiden Söhnen Robert und Jos Jr. geführt.

Übrigens: Auch in Deutschland sind einige Exemplare des Wasserstoff-Transporters von Opel unterwegs. So sind fünf Opel Vivaro-e Hydrogen ab sofort in Deutschland bei EWE Netz im Servicebetrieb im Einsatz. Zuvor hatte bereits GP Joule im Mai fünf Vivaro-e Hydrogen in seine Serviceflotte eingegliedert.

stellantis.com (Jos Scholman), stellantis.com (EWE Netz)