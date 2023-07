eMobility update: Ioniq 5 als Performance-Version / VW liefert 300.000 E-Autos / Enyaq iV bestellbar

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Mit diesen News zur Elektromobilität starten wir in die letzte Sendewoche vor unserer Sommerpause: VW-Konzern liefert über 300.000 E-Autos ++ Skoda Enyaq iV 60 wieder bestellbar ++ Hyundai enthüllt Ioniq 5 N ++ Fortum plant Recycling-Hub in Thüringen ++ Und Deutsche Post setzt in Berlin auf E-Lkw ++

#1 – VW-Konzern liefert über 300.000 E-Autos aus

Der Volkswagen-Konzern hat seine Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen 48 Prozent mehr Elektroautos in Kundenhand. Die Rede ist von 321.600 Einheiten.

#2 – Skoda Enyaq iV 60 wieder bestellbar

Wir bleiben noch kurz beim VW-Konzern: Der Skoda Enyaq iV 60 ist in Deutschland wieder bestellbar. Er positioniert sich zwischen dem Einstiegsmodell Enyaq iV 50 und den Varianten Enyaq iV 80 bzw. 80x. Allerdings ist die mittlere Antriebsvariante deutlich teurer geworden und startet nun bei 44.200 Euro.

#3 – Hyundai Ioniq 5 N kommt mit bis zu 478 kW

Hyundai hat im Rahmen des Goodwood Festival of Speed die Performance-Version seines Elektromodells Ioniq 5 vorgestellt. Wenn der Ioniq 5 N vermutlich im zweiten Quartal des kommenden Jahres auf den Markt kommt, wird es sich beim Antrieb aber nicht um die erwartete 1:1-Kopie des Kia EV6 handeln.

#4 – Fortum plant Batterie-Recycling-Hub in Thüringen

Fortum Battery Recycling plant einen neuen Recycling-Hub in Deutschland. Das Unternehmen liebäugelt damit, im Industriegebiet von Artern in Thüringen eine „Produktionsanlage für nachhaltige sekundäre Batteriematerialien“ zu errichten. Viele Details sind noch nicht bekannt.

#5 – Deutsche Post setzt in Berlin auf E-Lkw

Deutsche Post DHL hat in Berlin 13 neue Elektro-Lkw eingeflutet. Bei den elektrischen Trucks handelt es sich um Zweiachser mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16,7 Tonnen, bis zu 130 kW Leistung und bis zu 300 km Reichweite. Hergestellt hat die Batterie-Lkw der schwedische Hersteller Volvo Trucks.

