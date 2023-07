VW-Konzern liefert Ã¼ber 300.000 E-Autos im ersten Halbjahr aus

Der Volkswagen-Konzern hat seine Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 48 Prozent auf 321.600 Einheiten gesteigert. Der BEV-Anteil an den Gesamtauslieferungen stieg auf 7,4 Prozent, nachdem er in den ersten sechs Monaten des Vorjahres bei 5,6 Prozent gelegen hatte.

Im Vorjahreszeitraum waren es noch 217.200 ausgelieferte BEV, wie der Konzern in der Mitteilung erinnert. Die nun erzielten 321.600 E-Autos aller Konzernmarken entsprechen somit einem Plus von 48 Prozent.

Jene 48 Prozent Plus sind eine wichtige Vergleichsgröße für die Auslieferungen nach Kontinenten. In Europa konnte der VW-Konzern mit 217.100 Elektroautos (1. Hj 2022: 128.900) um 68 Prozent zulegen, also stärker als im globalen Vergleich. In den USA lag das Plus mit nun 29.800 Fahrzeugen sogar bei 76 Prozent. China mit „einem besonders wettbewerbsintensiven Marktumfeld“ lag mit 62.400 BEV hingegen unter dem Vorjahresniveau – laut VW aber nur um zwei Prozent. „Zuletzt war der Trend jedoch auch hier positiv“, so Volkswagen.

Im ersten Quartal hatte der Konzern noch 141.000 ausgelieferte E-Autos gemeldet – vor allem in China lag VW damals 25 Prozent unter Vorjahr. Das Q2 war folglich mit 180.600 Auslieferungen stärker als das Auftaktquartal. Auch auf Quartalsbasis ist Europa mit 118.900 Einheiten (+68,8 Prozent) der wichtigste E-Markt für VW, gefolgt von China (41.000, +18,0 Prozent), den USA (14.000, +55,7 Prozent) und dem Rest der Welt (6.700, +74,7 Prozent).

Die Marke Volkswagen Pkw lieferte bis Ende Juni mit 164.800 Fahrzeugen etwas mehr als die Hälfte aller BEVs des Konzerns aus. Es folgten Audi mit 75.600 Fahrzeugen (Konzern-Anteil 24 Prozent), Skoda mit 31.300 Fahrzeugen (Konzern-Anteil 10 Prozent), Seat/Cupra mit 18.900 Fahrzeugen (Konzern-Anteil 6 Prozent), Porsche mit 18.000 Fahrzeugen (Konzern-Anteil 6 Prozent) und Volkswagen Nutzfahrzeuge mit 12.300 Fahrzeugen (Konzern-Anteil 4 Prozent). Bemerkenswert bei der Marken-Liste ist, dass Cupra erstmals Porsche überholt hat.

Marke Q1 2023 Q1 2022 Delta Q2 2023 Q2 2022 Delta Hj1 2023 Hj1 2022 Delta Volkswagen 70.000 53.300 +31,2% 94.800 62.500 +51,6% 164.800 147.500 +42,2% Skoda 12.400 8.800 +40,6% 18.900 13.400 +41,3% 31.300 22.200 +41,0% Seat/Cupra 9.200 2.200 +318,8% 9.700 6.100 +60,3% 18.900 8.300 +128,7% Volkswagen Nutzfahrzeuge 5.500 700 +642,2% 6.900 400 +1.680% 12.300 1.100 +998,6% Audi 34.600 24.200 +42,7% 41.100 25.800 +59,2% 75.600 50.000 +51,2% Lamborghini – – – – – – – – – Bentley – – – – – – – – – Porsche 9.200 9.500 -3,4% 8.800 9.400 -6,0% 18.000 18.900 -4,7% MAN 150 270 -44,7% 250 270 -7,1% 400 540 -26,2% Volkswagen Truck & Bus 20 110 -83,8% 20 0 +1.050% 40 100 -65,0% Scania 70 20 +208,3% 70 70 +9,2% 150 90 +62,9% Navistar 10 20 -13,3% 60 100 -40,0% 70 110 -36,4%

Anmerkung der Redaktion: Die Daten aus der Tabelle stammen von Volkswagen. VW gibt die Auslieferungszahlen nur auf Hunderter- oder Zehnerstellen an, das Delta wird hingegen genau angegeben. Daher kommt es zum Beispiel bei Navistar aufgrund von Ungenauigkeiten beim Auf- und Abrunden zu den abweichenden Angaben.

Bei den Modellen lagen ebenfalls zwei Baureihen der Marke VW vorne: Das Duo ID.4/ID.5 kam auf 101.200 Einheiten, gefolgt vom ID.3 mit 49.800 Fahrzeugen im ersten Halbjahr. Laut aktuellen Berichten wurden davon knapp 28.000 ID.3 in Europa zugelassen. Auf Platz 3 folgt konzernintern das MEB-SUV Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback) vor dem Schwestermodell Skoda Enyaq (inkl. Coupé mit 48.000 bzw. 31.300 Fahrzeugen. Die Top 5 ergänzt der Audi Q8 e-tron (inkl. Sportback) mit 19.500 Fahrzeugen – weitere Modelle weist VW nicht aus.

„Mit einer Steigerung der vollelektrischen Auslieferungen im ersten Halbjahr um rund 50 Prozent setzt die Volkswagen Group ihre Transformation konsequent fort. Wir sind Marktführer in Europa in diesem Segment und haben Marktanteile hinzugewonnen“ sagt Hildegard Wortmann, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung für Vertrieb.

Laut den erwähnten Berichten hat vor allem die Marke Volkswagen derzeit aber ein massives Problem bei den Auftragseingängen – die im ersten Halbjahr ausgelieferten Fahrzeuge wurden meist schon 2022 bestellt. Insider wurden damit zitiert, dass bei einigen E-Baureihen der Auftragseingang auf „nahe null“ gefallen sei.

In der Mitteilung gibt der Konzern einen „weiter guten Auftragsbestand in Westeuropa“ mit rund 200.000 BEV an. Aber: In der Mitteilung zu den Q1-Auslieferungen war noch von „mehr als 260.000 BEV“ die Rede. Dass es eine deutliche Delle gab, bestätigt auch Wortmann, ohne aber Zahlen zu nennen. „Seit Mai verzeichnen wir hier wieder einen verbesserten Trend bei den Auftragseingängen, nachdem zu Jahresbeginn aufgrund reduzierter Förderprogramme, zeitweise langer Wartezeiten und hoher Inflation eine gewisse Zurückhaltung bei unseren Kunden zu spüren war“, wird die Audi- und Konzernmanagerin zitiert. „Angesichts zuletzt deutlich verkürzter Lieferzeiten gehen wir davon aus, dass sich diese positive Entwicklung in den kommenden Monaten verstetigt.“

