Marubeni investiert in deutsche Skeleton-Produktion

Skeleton Technologies hat mit dem japanischen Handelsunternehmen Marubeni eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet. Ziel der Investition von Marubeni ist es, die Produktionskapazitäten von Skeleton in Deutschland zu erweitern. Dabei geht es offenbar um einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Damit soll die rasch wachsende Nachfrage nach der sogenannten SuperBattery bedient werden. Dabei handelt es sich um eine neue Generation von Ultrakondensatoren, die auf dem von Skeleton patentierten Kohlenstoffmaterial „Curved Graphene“ basieren. Die Batterie soll die hohe Leistung und lange Lebensdauer von Ultrakondensatoren mit einer Graphenbatterie ermöglichen.

Aufgrund der geringen Energiedichte eignen sich Graphenbatterien nicht als Traktionsbatterie (Skeleton gibt 60 Wh/kg an). Da die „SuperBattery“ in nur 15 Sekunden geladen werden kann und „hunderttausende Tiefenentladung- und Ladezyklen“ überstehen soll, kann sie in Kombination mit einer Lithium-Ionen-Batterie als Puffer für Spitzenleistungslasten zum Laden und Entladen dienen. Da das üblicherweise die anspruchsvollsten Aufgaben für die Traktionsbatterien sind, könnte mit der Puffer-Batterie das Kühlsystem kleiner ausgelegt werden.

Skeleton kommt zwar aus Estland, hat aber in Deutschland einen Produktionsstandort in Großröhrsdorf bei Dresden und baut derzeit ein großes Superkondensatoren-Werk in Markranstädt nahe Leipzig. Der Produktionsstart ist für 2024 geplant. In den aktuellen Mitteilungen von Skeleton und Marubeni wird zwar der Verwendungszweck genannt, nicht aber die Höhe der Investition. Laut einer dpa-Meldung beläuft sich die neue Investition von Marubeni in Skeleton auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Marubeni war im März 2021 als strategischer Partner bei Skeleton eingestiegen, seitdem existiert auch eine Vertriebskooperation in Asien mit Ausnahme von China und Indien.

„Marubeni ist weit mehr als nur ein Investor, es ist ein strategischer Partner für Skeleton und hat uns dabei geholfen, in Asien einen exzellenten Marktzugang zu erlangen, vor allem in den Bereichen Schwermaschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Automobilindustrie“, sagt Taavi Madiberk, Mitbegründer und CEO von Skeleton Technologies. „Wir sind sehr zufrieden mit der Nachfrage unserer SuperBattery und müssen dringend unsere Produktionskapazitäten erweitern. Wir werden auch in Zukunft eng mit Marubeni zusammenarbeiten und dabei von dem weltweiten Vertriebsnetz und der Erfahrung des Unternehmens im Energiesektor profitieren.“

Marubeni sieht angesichts er Marktnachfrage nach Hochleistungsbatterien und Superkondensatoren Skeleton auf dem Weg, „eines der weltweit führenden Batterieunternehmen der nächsten Generation zu werden“. „Seit Marubeni im März 2021 als strategischer Partner bei Skeleton eingestiegen ist, haben wir aus der Fertigungsindustrie positives Feedback zu Skeletons Produkten erhalten und gemeinsam daran gearbeitet, SuperBattery-Anwendungen zu entwickeln“, sagt Masayuki Omoto, COO der Next Generation Business Development Division der Marubeni Corporation. „Wir sehen ein erhebliches Potenzial im Bereich der Elektrifizierung von schweren Nutzfahrzeugen, elektrifizierten und Hybridfahrzeugen sowie der Energiespeicherung im Stromnetz. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Investition Skeleton dabei helfen wird, die Kapazitäten für die Massenproduktion der SuperBattery auszubauen, sie so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen und das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen.“

