Q2: Lucid betrachtet Liquidität bis 2025 als gesichert

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors vermeldet erneut einen Quartalsverlust von mehr als 700 Millionen Dollar, sieht die Finanzierung seines Geschäfts aber bis ins Jahr 2025 als gesichert. Die Präsentation des E-SUV Gravity soll unterdessen im November erfolgen.

Wie aus den jetzt von Lucid veröffentlichen Finanzzahlen für das zweite Quartal 2023 hervorgeht, verbuchte das Unternehmen im zweiten Quartal 2023 Umsätze in Höhe von 150,9 Millionen US-Dollar und einen Netto-Verlust von 764 Millionen Dollar (GAAP). Das liegt in etwa auf dem Niveau der Zahlen aus dem ersten Quartal 2023. Für das erste Halbjahr 2023 ergibt sich somit ein Netto-Verlust von 1,54 Milliarden Dollar, etwa fünf Mal so viel wie im Vergleichszeitraum 2022, als Lucid in den ersten sechs Monaten gut 300 Millionen Dollar Miese machte.

Lucid beendete das zweite Quartal 2023 den Geschäftszahlen zufolge mit einer Gesamtliquidität von rund 6,25 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen nach eigenen Angaben voraussichtlich bis 2025 finanzieren werden. Hintergrund ist, dass Lucid erst im Juni frisches Kapital in Höhe von rund drei Milliarden US-Dollar beschafft hatte, den Großteil von seinem Hauptaktionär, dem saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF).

Lucid Motors hat im zweiten Quartal wie berichtet 2.173 Elektroautos produziert und 1.404 Stromer ausgeliefert. Das sind jeweils etwas weniger als im ersten Quartal. Dennoch sieht sich der US-Elektroautobauer weiter auf Kurs, um seine Produktionsprognose von mehr als 10.000 produzierten Fahrzeugen im Gesamtjahr 2023 zu erreichen.

Den Absatz weiter ankurbeln sollen neue Fahrzeugvarianten, Marketingmaßnahmen zur Steigerung der Markenbekanntheit sowie eine angepasste Preisstrategie: Die US-Preise für sein bisher einziges Modell, die E-Luxuslimousine Air, hat Lucid gerade deutlich gesenkt. Außerdem soll Mitte September der Produktionsstart des neuen Topmodells Lucid Air Sapphire und des neuen Basismodells Lucid Air Pure Rear Wheel Drive erfolgen. Sein zweites Modell, das E-SUV Gravity, will Lucid im November 2023 vorstellen und ab Ende 2024 produzieren, wie das Unternehmen in seinem neuen Quartalsbericht ankündigt.

Als weiteren Erfolg des zweiten Quartals nennt Lucid die Ende Juni mit Aston Martin geschlossene Technologiepartnerschaft. In deren Zuge wird Lucid Antriebs- und Batteriesysteme für künftige E-Autos von Aston Martin liefern und bei der Integration behilflich sein. Die Verträge mit Aston Martin sollen sich auf einen Wert von über 450 Millionen US-Dollar belaufen.

„Wir sind auf dem besten Weg, unser Produktionsziel von mehr als 10.000 Fahrzeugen im Jahr 2023 zu erreichen, aber wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, um unseren Kundenstamm zu vergrößern. In unserem zweiten Quartal haben wir mehrere wichtige Meilensteine erreicht, darunter die Unterzeichnung von Vereinbarungen über eine langfristige strategische Partnerschaft mit Aston Martin. Nach einem wettbewerbsorientierten Verfahren bestätigt die Investition des Unternehmens unsere preisgekrönte Technologie und markiert die erste Partnerschaft für den Technologiebereich der Lucid Group“, äußert Peter Rawlinson, CEO und CTO von Lucid.

