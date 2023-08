John Deere baut Kreisel-Werk in North Carolina

Der US-Landmaschinenhersteller John Deere errichtet in North Carolina eine Produktionsstätte für Batterien und Schnelllader von Kreisel Electric. Dort sollen Batteriepacks und die Batterie-gestützten Chimero-Ladestationen der Österreicher produziert werden.

Wie aus einer Mitteilung des US-Bundesstaats hervorgeht, wird das Unternehmen John Deere Electric Powertrain 69,6 Millionen US-Dollar (umgerechnet 63,75 Millionen Euro) investieren, um seinen nordamerikanischen Hauptsitz und ein neues Werk für Batterien und Ladegeräte in der Stadt Kernersville zu errichten. In dem Werk werde John Deere auf einer Fläche von 115.000 Quadratfuß (10.684 Quadratmetern) Batteriepacks und Chimero-Ladetechnik von Kreisel Electric produzieren.

Chimero heißt die Schnellladelösung mit integrierter Batterie des österreichischen Unternehmens Kreisel Electric, an dem John Deere Ende 2021 die Mehrheit übernommen hatte. Im September 2022 hatte Kreisel Electric bereits angekündigt, die Produktionskapazitäten für Batterien in zwei europäischen Standorten um mehr als zwei GWh zu erweitern. Schon damals wurde eine geplante Investition in den USA erwähnt.

„Da die Nachfrage nach elektrischen Lösungen weiter steigt, wird diese strategische Investition in die Erweiterung unserer Produktionskapazität dazu beitragen, unsere Position als internationaler Marktführer im Bereich Batterietechnologie zu stärken“, sagt Pierre Guyot, Senior Vice President von John Deere Power Systems und Chairman von Kreisel Electric. „Im sich entwickelnden Markt für Off-Highway-Ausrüstung legen wir großen Wert auf die Entwicklung eines robusten Ladeökosystems und eines Batterieportfolios, das die langfristige Einführung der Elektrifizierung in einer Vielzahl von Anwendungen unterstützen und aufrechterhalten kann.“

In dem Werk sollen 50 Arbeitsplätze entstehen, darunter Positionen für Monteure, Materialhandler, Verpacker und Qualitätsprüfer. Laut der Mitteilung des Bundesstaates werden die neuen Arbeitsplätze das Potenzial haben, einen jährlichen Lohneffekt von mehr als 3,3 Millionen US-Dollar (recht genau drei Millionen Euro) in der Region zu erzielen.

„John Deere hätte dieses neue Unternehmen überall auf der Welt gründen können, aber sie haben sich für North Carolina entschieden“, sagte NC-Handelsministerin Machelle Baker Sanders. „Während das Unternehmen weiterhin auf die sich verändernden Bedürfnisse der globalen Gemeinschaft eingeht, können sie sich auf unser Engagement verlassen, eine vielfältige, gut ausgebildete Belegschaft in der fortschrittlichen Fertigung weiterzuentwickeln, um sie zu unterstützen.“ Über den One North Carolina Fund wird das Unternehmen mit bis zu 100.000 Dollar gefördert – jedoch nicht als Vorauszahlung, sondern nur nachdem einige Ziele erreicht und die Arbeitsplätze tatsächlich geschaffen wurden.

