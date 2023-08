Südamerikanische Reederei gibt weltweit größte E-Fähre in Auftrag

Der australische Schiffbauer Incat Tasmania hat einen Auftrag über die nach eigenen Angaben weltweit größte, rein Batterie-elektrische Fähre erhalten. Die 130 Meter lange E-Fähre wird für die südamerikanische Reederei Buquebus gebaut und soll ab 2025 zwischen Argentinien und Uruguay verkehren.

Das aus Aluminium gefertigte Elektro-Schiff mit der Bau-Bezeichnung „Incat Hull 096“ wird Kapazitäten für 2.100 Passagiere und Besatzungsmitglieder sowie 225 Autos haben und auch einen Duty-Free-Shop mit einer Fläche von über 2.000 Quadratmetern beinhalten. Die Fähre wird auf dem Rio de la Plata verkehren und verfügt über einen Katamaran-artigen Rumpf mit zwei Schwimmkörpern. Incat ist nach eigenen Angaben auf besonders leichte und effiziente Schiffe spezialisiert.

Die RoPax-Fähre (als Kurzform für „Roll On, Roll Off“ von Autos und Frachtgut sowie „Pax“ für Passagiere) wird zwar in Australien für den Einsatz in Südamerika gebaut, es gibt aber auch eine entscheidende, europäische Beteiligung: Das Antriebssystem kommt vom finnischen Technologiekonzern Wärtsilä, die Batterien mit einer Gesamtkapazität von 40 MWh steuert der norwegische Energiespeicher-Spezialist Corvus Energy bei. Gerade der Energiespeicher sei „viermal größer sein als jede Batterieanlage, die irgendwo auf der Welt für den Seetransport gebaut und installiert wurde“, so Incat.

Wärtsila wird laut einer eigenen Mitteilung unter anderem sein hauseigenes Energiemanagementsystem, acht Elektromotoren sowie die zugehörigen acht Wärtsilä-Axialfluss-Wasserdüsen vom Typ WXJ1100 samt „ProTouch“-Antriebssteuerung zuliefern. Der Auftrag wurde im Juli 2023 gebucht, anvisierter Liefertermin ist die zweite Jahreshälfte 2024 – also ein Jahr vor der geplanten Auslieferung des Schiffes. „Die Wasserstrahlantriebs-Konfiguration mit acht E-Motoren ist die effizienteste, die heute auf dem Markt für diesen Geschwindigkeitsbereich und diese Art von Anwendung erhältlich ist, und bietet gleichzeitig alle Vorteile der Axialfluss-Wasserstrahltechnologie von Wärtsilä – geringes Gewicht, geringer Tiefgang, hervorragende Manövrierfähigkeit und geringer Wartungsaufwand“, sagt Roger Holm, Präsident des Marine Power-Geschäfts von Wärtsilä.

- ANZEIGE -

Wärtsilä liefert zwar das komplette Antriebssystem samt Energiespeicher, hat aber seinerseits die Batterien bei Corvus Energy bestellt. Neben der hohen Speicherkapazität wird das Schiff laut den Norwegern auch „mit den Ladegeräten mit der höchsten Kapazität der Welt aufgeladen werden“. Details zu dem Ladesystem werden aber nicht genannt. Laut Halvard Hauso, Commercial Director Europe bei Corvus Energy, sei das neue Schiff ein „positiver Indikator für die zunehmende Einführung der maritimen Elektrifizierung“.

Wie Incat-Gründer Robert Clifford angibt, ist das Interesse an dem Batterie-elektrischen Schiff sehr groß, zudem arbeitet das Unternehmen offenbar an einer zweiten, kleineren RoPax-Fähre. „Wir erhöhen bereits unsere Belegschaft und haben gerade Pläne für die Einstellung von mindestens weiteren 200 Mitarbeitern in den nächsten zwölf Monaten abgeschlossen“, so Clifford.

incat.com.au, wartsila.com, corvusenergy.com