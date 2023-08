Frankreich: DB Schenker erwirbt 53 E-Lkw von Renault

DB Schenker erwirbt 53 weitere E-Lkw, diesmal von Renault Trucks. Die 53 Renault Trucks E-Tech D wird der Logistiker in Frankreich einsetzen. 50 Exemplare als 16-Tonner und drei als 19-Tonner sollen ab September 2023 in den Niederlassungen von Schenker Frankreich eintreffen.

Die Integration der 53 neuen E-Trucks in den Betrieb soll bis März 2024 abgeschlossen sein. Aktuell bereitet DB Schenker die Ankunft der E-Flotte durch den Aufbau von Ladeinfrastruktur vor. Konkret wird die Installation von Ladeanlagen einer begleitenden Mitteilung zufolge „in 19 Metropolen“ vorangetrieben. Je nach Standort will DB Schenker die Elektro-Lkw anschließend für Stadt-, Vorort- oder Regionalfahrten einsetzen.

Laut Frédéric Vallet, CEO der Frankreich-Einheit, will Schenker weltweit führend in der grünen Logistik sein. „Elektro-Lkw sind ein fester Bestandteil unseres Fahrzeugportfolios. Wir sorgen dafür, dass ihr Anteil kontinuierlich steigt. Die Einführung der neuen Renault Trucks ist ein weiterer Schritt zur Erreichung dieses ehrgeizigen Ziels.“ Der Auftrag über 53 Elektrofahrzeuge sei der bisher größte von Schenker in Frankreich. Er folgt auf mehrere Tests, die in französischen Niederlassungen absolviert wurden.

Die durchschnittliche Fahrleistung der neuen E-Lkw beziffern die Verantwortlichen auf 150 bis 200 Kilometer am Tag. Die Reichweite der Fahrzeuge soll im Schnitt bei 300 Kilometern liegen.

In Deutschland hatte DB Schenker im Frühjahr 14 neue mittelschwere E-Lkw des Typs Volvo FL Electric in Betrieb genommen. E-Lkw von Volvo und Renault sind durchaus schon erprobt. DB Schenker gehört aber auch zu jenen Akteuren, die Lkw-Neuheiten gegenüber aufgeschlossen sein. Das gilt etwa für den Mercedes eActros, den MAN eTruck, den eTrailer von Trailer Dynamics oder den Volta Zero von Volta Trucks, der in 150-facher Ausführung im Laufe des Jahres bei DB Schenker eintreffen soll. Insgesamt sind bei Volta Trucks 1.500 Einheiten bestellt. Bei all diesen Beispielen handelt es sich um Batterie-elektrische Anwendungen. Mit einem ersten Hyzon Hymax 250 testet der Logistikkonzern aktuell aber beispielsweise auch einen H2-Sattelschlepper als 40-Tonnen-Fahrzeugkombination im täglichen Verkehr zwischen der Geschäftsstelle Köln und dem belgischen Eupen.

Den Ausbau der E-Flotte bezeichnet DB Schenker als einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu den Klimazielen des Unternehmens. Konkret will der Logistikdienstleister die Belieferung in den europäischen Städten bis 2030 CO2-neutral durchführen. Bis 2040 strebt das Unternehmen die komplette CO2-Neutralität an.

dbschenker.com