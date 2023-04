DB Schenker schickt 14 Volvo FL Electric in den Dienst

DB Schenker hat an verschiedenen Standorten in Deutschland in den vergangenen Wochen insgesamt 14 neue mittelschwere E-Lkw des Typs Volvo FL Electric in Betrieb genommen. Die Fahrzeuge setzt der Logistikkonzern im Vor- und Nachlauf sowie in der City-Logistik ein.

Dem nun startenden Einsatz im Regelbetrieb sind im vergangenen Jahr erfolgreiche Testläufe an mehreren Standorten vorangegangen, wie DB Schenker mitteilt. Nun werden die Volvo FL Electric an den Niederlassungen in Saarbrücken, Dresden, Chemnitz, Crailsheim, Freilassing, Lüdenscheid, Magdeburg, München, Schweinfurt, Berlin und Nürnberg in den Dienst geschickt.

Ralf Többe, Executive Vice President Land Transport Deutschland und Schweiz, äußert sich zu den neuen E-Lkw wie folgt: „DB Schenker nimmt seine Verantwortung in Grüner Logistik in allen Bereichen konsequent ernst. Elektrisch angetriebene Lkw sind aus unserem Fahrzeug-Portfolio gar nicht mehr wegzudenken. Und wir sorgen dafür, dass ihr Anteil kontinuierlich steigt. Die Einflottung der neuen Volvo-Fahrzeuge war hierzu ein weiterer Schritt, unseren ehrgeizigen ökologischen Nachhaltigkeitszielen näherzukommen.“

Der Volvo FL Electric kommt dem deutschen Logistikkonzern zufolge auf eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Sein Debüt gab der von Volvo für den städtischen Lieferverkehr bzw. kommunale Serviceleistungen konzipierte Zweiachser bekanntlich 2019. Das Modell kommt auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 16.700 Kilogramm und ist der leichteste der Elektro-Lkw von Volvo Trucks.

DB Schenker gehört bei etlichen Lkw-Neuheiten zu den ersten Bestellern, Käufern bzw. Leasern. Das gilt etwa für den Mercedes eActros, den MAN eTruck, den eTrailer von Trailer Dynamics oder den Volta Zero von Volta Trucks, der in 150-facher Ausführung im Laufe des Jahres bei DB Schenker eintreffen soll. Insgesamt sind bei Volta Trucks 1.500 Einheiten bestellt. Bei all diesen Beispielen handelt es sich um Batterie-elektrische Anwendungen. Mit einem ersten Hyzon Hymax 250 testet der Logistikkonzern aktuell aber beispielsweise auch einen H2-Sattelschlepper als 40-Tonnen-Fahrzeugkombination im täglichen Verkehr zwischen der Geschäftsstelle Köln und dem belgischen Eupen.

Den Ausbau der E-Flotte bezeichnet DB Schenker als einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu den Klimazielen des Unternehmens. Konkret will der Logistikdienstleister die Belieferung in den europäischen Städten bis 2030 CO2-neutral durchführen. Bis 2040 strebt das Unternehmen die komplette CO2-Neutralität an.

dbschenker.com