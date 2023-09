Frankreich: Volkswagen baut 150 öffentliche HPC-Säulen bei Händlern

Volkswagen baut ein eigenes Hochleistungs-Ladenetz an den Händlerbetrieben seiner Marken in Frankreich auf. Das vom Konzern unter dem Label „Electrify France“ angekündigte Schnellladenetz entsteht an Vertriebsstandorten der Marken VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi, Seat, Cupra und Skoda.

Die Standorte befinden sich einer Unternehmensmitteilung zufolge fernab der Hauptstraßen in Frankreich und sollen bis zum Sommer 2024 insgesamt 150 HPC-Säulen mit je zwei Anschlüssen bieten, also 300 Ladepunkte mit jeweils mindestens 150 kW Leistung. Die Standorte von „Electrify France“ will Volkswagen rund um die Uhr für Nutzer aller Elektroautos zugänglich machen. Viele davon sind laut dem Autokonzern bereits in Betrieb. Je nach Standort werden zwischen einem und zwölf Ladepunkten installiert.

Mit dem Label „Electrify France“ orientiert sich Volkswagen an der Namensgebung für sein US-amerikanisches Schnellladenetz „Electrify America“. Dabei kommt den Verantwortlichen entgegen, dass „France“ sowohl die englische als auch die französische Schreibweise ist. Die Wurzeln beider Netze unterscheiden sich allerdings fundamental. Volkswagen begann den Aufbau von Schnellladern in den USA 2017, weil der Konzern dazu in Folge des Abgasbetrugs verdonnert worden war. Die Standorte sind vielfach an hoch frequentierten Straßen. In Frankreich erfolgt nun rein an Vertriebsstandorten der Rollout, weil Volkswagen davon überzeugt ist, dass das Vorhaben „die großen, bereits weit verbreiteten Hochleistungs-Ladenetze ergänzen, aber eine bessere Abdeckung bieten wird – insbesondere in Regionen, die nur schwach mit Autobahnen versorgt sind, und in Stadtrandgebieten“.

Den Bedarf untermauert Volkswagen mit der statistischen Angabe, dass 50 Prozent der Franzosen keinen eigenen Parkplatz haben, um zu Hause zu laden. Xavier Chardon, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group France, kommentiert das Vorhaben wie folgt: „Die Initiativen, die die Volkswagen Group France im Bereich der Elektromobilität entfaltet, sind stark und ermöglichen es allen Besitzern von Elektrofahrzeugen, in ganz Frankreich innerhalb weniger Minuten aufzuladen. Das ist ein großes Engagement eines sehr engagierten Herstellers!“

- ANZEIGE -

„Die Installation von Superchargern in unserem Netz ist ein starkes Zeichen dafür, dass unsere Händler sich für die Transformation ihres Geschäftsmodells einsetzen, mit dem Willen, unsere Kunden durch die Installation von qualitativ hochwertigen Ladestationen, die allen offen stehen, zufrieden zu stellen“, ergänzt Luc Chausson, Direktor für strategische Projekte und Verantwortlicher des „Electrify France“-Aufbaus.

Begonnen hat Volkswagen den Rollout bereits 2022, nachdem sich seit 2020 installierte Pilotstationen an ausgewählten Autohäusern bewährt hatten. Neu sind nun vor allem der Markenname und die konkret genannten Zielwerte. Der Frankreich-Ableger des Autokonzerns betont, dass für den Hochlauf der E-Mobilität noch große Anstrengungen in Bezug auf die Ladeinfrastruktur-Abdeckung und die Servicequalität erforderlich seien.

Auch andere Lade-Use-Cases deckt die Volkswagen Group Frankreich mithilfe von Partnern ab. Im Privatkundengeschäft bietet der Autokonzern Lösungen über Elli und Zeplug an, gegenüber Gemeinden und Einzelhändlern agiert Volkswagen in Kooperation mit Allego. Und im HPC-Joint-Venture Ionity engagiert sie Volkswagen bekanntlich zusammen mit weiteren Autoherstellern für den Aufbau eines europäischen HPC-Netzes entlang von Hauptverkehrsachsen.

media.volkswagen.fr (auf Französisch)