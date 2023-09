LG Magna e-Powertrain errichtet E-Motoren-Werk in Ungarn

LG Magna e-Powertrain will in einem neuen Werk in Ungarn ab 2026 zunächst E-Motoren und später auch Wechselrichter sowie Onboard-Ladegeräte fertigen. Das gab das 2021 gegründete Joint Venture von LG Electronics und Magna im Zuge der IAA Mobility bekannt.

Die neue Produktionsstätte soll nach Angaben des Unternehmens im Industriegebiet der ungarischen Stadt Miskolc entstehen und 284.000 Quadratmeter groß ausfallen. Ausgewählt wurde der Standort, da er „über eine gut ausgebaute Infrastruktur verfügt und strategisch günstig in der Nähe von OEM-Kunden und anderen Magna-Standorten in der Region liegt“, teilt LG Magna e-Powertrain mit. Außerdem habe man „von der ungarischen Regierung und den lokalen Behörden starke Unterstützung erhalten“.

Die Fertigstellung des Werks plant das Joint Venture für 2025, den Produktionsstart für 2026. Voraussichtlich werden in der Fabrik 200 Arbeitsplätze entstehen. Bei dem geplanten Ungarn-Standort handelt es sich um die erste Produktionsstätte von LG Magna e-Powertrain in Europa. Vor knapp eineinhalb Jahren kündigte das Unternehmen auch seinen ersten Produktionsstandort in Nordamerika an – und zwar im mexikanischen Ramos Arizpe. Abnehmer der dort gefertigten E-Antriebskomponenten ist General Motors. Werke unterhält das Joint Venture ansonsten noch in China und Südkorea.

Das Gemeinschaftsunternehmen selbst wurde im Juli 2021 gegründet und hat seinen Sitz in der südkoreanischen Großstadt Incheon. Mit der Bündelung ihrer Kompetenzen wollen die beiden Gesellschafter „schnell auf Markttrends reagieren und von der zunehmenden globalen Verschiebung hin zur Elektrifizierung von Fahrzeugen profitieren“. So jedenfalls der Wortlaut bei der damaligen Gründung. Und: Mit den im Rahmen des Joint Ventures entwickelten Antriebslösungen sollen Autobauer ein skalierbares Portfolio erhalten, „von Komplettlösungen für Elektrifizierung und Funktionalität bis hin zur Integration intelligenter Betriebssoftware und Steuerungen in neue E-Antriebssysteme“.

Nun rückt bei LG Magna e-Powertrain also auch der europäische Markt in den Fokus. „Der Bau der neuen Anlage in Ungarn ist ein weiterer Meilenstein für das Joint Venture bei der Umsetzung seines Wachstumsplans“, äußert Diba Ilunga, Präsident von Magna Powertrain. „Mit dieser neuen Kapazität – der ersten des Joint Ventures in Europa – ist LG Magna e-Powertrain gut aufgestellt, um mit der Kundennachfrage und dem Anstieg der weltweiten EV-Produktion Schritt zu halten.“

„Unsere neue Anlage ist ein Beweis für das bemerkenswerte Wachstum von LG Magna e-Powertrain, das wir unserer starken Partnerschaft zu verdanken haben“, sagt Eun Seok-hyun, Präsident der LG Vehicle component Solutions (VS) Company. „Die neue Anlage zielt darauf ab, die Anforderungen der europäischen Automobilhersteller zu erfüllen und zeigt unser Engagement, unseren Kunden innovative Lösungen zu liefern.“

Einen neuen Stand liefert das Joint Venture zudem zu seiner Mitarbeiteranzahl. Hieß es bei der Gründung noch, dass mehr als 1.000 Mitarbeiter in den USA, Südkorea und China für LG Magna e-Powertrain arbeiten, sind es nach dem neuesten Stand nun 1.900 Beschäftigte in Korea, Nordamerika, Europa, Südamerika und Asien.

