86.649 neue Elektro-Pkw im August

Das Ende der Umweltbonus-Förderung für Unternehmen hat im August zu einem deutlichen Zulassungs-Plus geführt. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat im August 86.649 Neuzulassungen von Batterie-elektrischen Autos verzeichnet – ein Zuwachs von 170,7 Prozent. Damit waren Batterie-elektrische Autos die beliebteste Antriebsart – noch vor den Benzinern.

Nicht nur im Vergleich zum August 2022 (mit damals 32.006 neuen E-Autos) bedeutet das Ergebnis aus diesem August ein deutliches Plus, auch gegenüber dem Vormonat haben die BEV-Zulassungen zugelegt. Die 86.649 E-Autos im August 2023 sind knapp 38.000 Neuzulassungen mehr als im Juli mit 48.682 Elektro-Pkw – oder ein Wachstum von 77,9 Prozent. Damit ist der August der bisher mit Abstand stärkste BEV-Monat im laufenden Jahr.

Der Hintergrund ist recht klar: Bekanntlich waren nur noch bis zum 31. August Umweltbonus-Anträge für gewerbliche Halter möglich – Voraussetzung für einen Förderantrag beim BAFA ist die Zulassung des Fahrzeugs. Daher haben im August viele Firmen noch kurzfristig lieferbare E-Autos bestellt oder die früher mit einer Umweltbonus-Garantie der Hersteller bestellte Fahrzeuge ausgeliefert bekommen. Welche Modelle am stärksten von diesem Einmaleffekt profitieren konnten, wird erst in einigen Tagen bekannt, wenn das KBA die detaillierten Zahlen zu den einzelnen Baureihen vorlegt – wir werden unser eMobility-Dashboard dann wie üblich aktualisieren.

Bis dahin bleibt der Blick auf die bekannten Zahlen zum Gesamtmarkt und den Antrieben: Über alle Antriebsarten hinweg kamen im August 273.417 neue Pkw auf die deutschen Straßen. Damit kamen die Batterie-elektrischen Autos auf einen Marktanteil von 31,7 Prozent. Auch hier wird die Auswirkung des Förder-Endes für gewerblich Halter deutlich: Im bisher besten Monat Juli waren es noch 20 Prozent BEV-Anteil. Insgesamt war der August 2023 ein starker Monat, konkret hat das KBA 37,3 Prozent mehr Neuzulassungen verzeichnet als im August 2022.

Die Neuregistrierungen von Plug-in-Hybriden gingen im August gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 41,1 Prozent auf 14.552 Pkw zurück. Damit liegen die Plug-in-Hybride auf dem für 2023 fast üblichen Niveau. Die PHEV kamen damit auf einen Marktanteil von 5,3 Prozent. In Summe hatten somit 37 Prozent aller Neuwagen im August einen Ladeanschluss.

Der Blick auf die weiteren Antriebsarten zeigt: Der Umweltbonus-Einmaleffekt hat sogar dazu geführt, dass die Batterie-Elektroautos die reinen Benziner überholt haben. Den Benzinern sind laut dem KBA 27,6 Prozent aller Neuzulassungen (konkret 75.598 Fahrzeuge) zuzurechnen – die BEV kommen auf erwähnte 31,7 Prozent. Auch die reinen Diesel kommen mit 14,5 Prozent (39.668 Fahrzeuge) auf einen geringeren Marktanteil. Aber: Sowohl die Benziner (+8,9 Prozent) und die Diesel (+9,2 Prozent) konnten im Vergleich zum August 2022 etwas zulegen.

Hinzu kommen noch 55.844 Hybride (zusammen mit den 14.552 PHEV hatten 70.396 Pkw einen Hybridantrieb), 920 Neuwagen mit Flüssiggas-Antrieb und 130 Pkw mit Erdgasantrieb. Die Hybride kamen somit auf 20,4 Prozent Marktanteil, die LPG-Autos auf 0,3 Prozent und die 130 Neuzulassungen bei den CNG-Antrieben bedeuten 0,0 Prozent Marktanteil. Brennstoffzellen-Autos weist das KBA in der Statistik nicht gesondert aus.

Bei der Auswertung nach den Marken wird noch nicht nach Antriebsarten differenziert, hier sind also nur Aussagen zu den reinen Elektro-Herstellern möglich. Im August sticht Smart hervor, mit einem Zulassungsplus von satten 2.166,9 Prozent. Im August 2022 waren die Smart-Neuzulassungen nach dem De-facto-Auslaufen des Fortwo auf einem Minimum, inzwischen wird der #1 wieder in größeren Stückzahlen ausgeliefert – was zu diesem enormen Wachstum führt. Tesla konnte um 30,5 Prozent zulegen und kommt nun auf einen Marktanteil von 2,5 Prozent.

