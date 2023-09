FAW-VW senkt China-Preis des ID.4 auf 18.500 Euro

Volkswagen hat den Preis seines ID.4 in China deutlich gesenkt. Die vom Joint Venture FAW-Volkswagen angebotene Version ID.4 Crozz ist jetzt bereits ab 145.900 Yuan erhältlich, was umgerechnet rund 18.500 Euro entspricht.

Als der ID.4 Anfang 2021 in China eingeführt wurde, lag der Preis noch bei 193.900 Yuan (derzeit ca. 24.600 Euro), später wurde das Modell aber etwas teurer. Die aktuelle Preissenkung für den ID.4 Crozz ist vorerst auf 3.000 Exemplare limitiert, dürfte aber auch darüber hinaus Bestand haben – das zeigt die Erfahrung mit vorangegangenen „Rabattaktionen“, die zunächst zeitlich begrenzt waren.

Als VW im Juli 2023 die Preise des ID.3 in China massiv senkte (allerdings in dem Joint Venture SAIC-Volkswagen, was offiziell ein eigenständiges Unternehmen ist), war dies zunächst auf 7.000 Einheiten limitiert, gilt aber nach über 17.000 seitdem verkauften ID.3 bis heute.

Übrigens: Im Juli hatte FAW-Volkswagen schon einmal den Preis des ID.4 Crozz gesenkt – und zwar um 34.000 Yuan auf noch 183.900 Yuan. Nun sind es nochmals 38.000 Yuan weniger, womit das MEB-SUV innerhalb weniger Monate um 72.000 Yuan oder umgerechnet 9.170 Euro günstiger geworden ist. In anderen Worten: Seit Juli ist der ID.4 Crozz um 33 Prozent günstiger geworden.

FAW-Volkswagen bietet auch das größere MEB-SUV ID.6 Crozz an, hierzu wird in den chinesischen Medien jedoch keine aktuelle Preissenkung erwähnt – bei der Juli-Aktion wurde aber auch der ID.6 Crozz um 63.000 Yuan billiger und kostet seitdem ab 195.900 Yuan (24.950 Euro).

SAIC-Volkswagen bietet neben dem ID.3 (ohne Pendant bei FAW-VW) die MEB-Modelle ID.4 X und ID.6 X an, die bis auf wenige optische Details den „Crozz“-Modellen von FAW-Volkswagen entsprechen. Die aktuelle Rabattaktion gilt aber nur für den ID.4 Crozz, nicht für den ID.4 X.

