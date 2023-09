Britische Regierung gibt neue Förderrunde für E-Busse bekannt

Die britische Regierung stellt weitere 129 Millionen Pfund bereit, um lokale Verkehrsbehörden bei der Einführung hunderter weiterer lokal emissionsfreier Busse zu unterstützen. Das sind umgerechnet rund 151 Millionen Euro, von denen auch lokale E-Bus-Hersteller profitieren sollen.

Die neue Förderung erfolgt im Rahmen des Programms Zero Emission Bus Regional Areas (ZEBRA) 2, für die sich ab sofort alle britischen lokalen Verkehrsbehörden England außerhalb von London bewerben können. Bei den Bewerbungen werden diejenigen bevorzugt behandelt, die zuvor keine Förderung erhalten haben. Die ersten 25 Millionen Pfund (derzeit rund 29 Millionen Euro) sind zudem für ländliche Gemeinden vorgesehen.

Diese zweite Phase des ZEBRA-Programms baut auf der ersten Phase auf, während der 1.300 lokal emissionsfreie Busse finanziert wurden. Insgesamt hat die britische Regierung bisher 4.000 solcher Busse bezuschusst. Dies umfasst unter anderem Bestellungen der Harrogate Bus Company oder des britischen Transportunternehmens First Bus. Auch das britische Verkehrsunternehmen Go-Ahead hatte im Februar Zuschüsse erhalten. Die erste Runde des Programms hatte die britische Regierung im November 2021 bekannt gegeben und im März 2022 erweitert.

„Die heute bewilligten Mittel für mehr emissionsfreie Busse werden dazu beitragen, den öffentlichen Verkehr zu dekarbonisieren und die Wirtschaft zu fördern, indem sie die Anbindung unserer Gemeinden gewährleisten“, sagt der britische Verkehrsminister Mark Harper. „Wir haben unser ursprüngliches Ziel, mindestens 4.000 emissionsfreie Busse zu finanzieren, bereits erreicht, und diese zusätzliche Finanzierung wird die Fahrten für noch mehr Fahrgäste verbessern und die Menschen in den entlegensten Gebieten erreichen.“

- ANZEIGE -

Bus Minister Richard Holden fügt hinzu: „Damit belaufen sich unsere Gesamtinvestitionen in neue emissionsfreie Busse auf fast 500 Millionen Pfund und tragen dazu bei, eine neue Generation von Busherstellern im Vereinigten Königreich anzustoßen und gute, hochwertige Arbeitsplätze von Scarborough bis Falkirk zu schaffen.“

Zeitgleich kündigte der Verkehrsminister ein neues Forschungszentrum an, das mit insgesamt 10 Millionen Pfund (derzeit rund 11,7 Millionen Euro) vom Verkehrsministerium, National Highways, HS2 Ltd, Network Rail und UK Research and Innovation (UKRI) unterstützt wird. In dem „Net Zero Transport for a Resilient Future Hub“ der Newcastle University, der Heriot-Watt University, der University of Cambridge und der University of Glasgow sollen innovative Ideen entwickelt werden, um sicherzustellen, dass die künftige Verkehrsinfrastruktur CO2-arm und widerstandsfähig ist.

gov.uk