Daimler Buses baut 14 E-Busse für Ulm und Neu-Ulm

Die ersten beiden Exemplare der Bestellung will Daimler Buses bereits im April 2024 übergeben. Weitere sechs Busse sollen bis zum Ende des dritten Quartals 2024 in Ulm eintreffen. Der reguläre Linienbetrieb der Elektrobusse wird dann voraussichtlich mit dem Fahrplanwechsel Ende 2024 starten. Bis dahin soll auch ein erster wesentlicher Teil der notwendigen Ladeinfrastruktur installiert sein.

Geladen werden sollen die E-Gelenkbusse im Depot, aber auch unterwegs per Pantograf an speziell dafür ausgelegten Haltestellen. Das „Opportunity Charging“ sei notwendig, um den in Ulm vorherrschenden anspruchsvollen Linienverläufen unter allen Bedingungen gerecht zu werden, teilen die Stadtwerke mit. „Somit kann der Einsatz von zusätzlichen Fahrzeugen vermieden werden.“

Zur Ausstattung der Fahrzeuge präzisieren die SWU, dass die eCitaro G mit neuen Assistenz- und Sicherheitssysteme wie dem Abbiegeassistent Sideguard Assist 2, einer CO2-Klimaanlage und einer vergrößerten Multifunktionsfläche im Bereich der zweiten Tür ausgestattet sind. Zur Batteriekapazität macht das Unternehmen dagegen keine Angaben. In maximaler Ausführung sind es 396 kWh.

„Ab 2024 fahren die ersten SWU-Busse rein elektrisch. Wir gehen damit den Weg hin zu nachhaltiger Mobilität in unserer Doppelstadt konsequent weiter“, betont Ralf Gummersbach, Geschäftsführer der SWU Verkehr. „Mit der Investition in 14 E-Busse setzen wir die regionale Mobilitätswende fort und verbessern den Komfort und die Qualität unseres Fuhrparks. Die Anschaffung der E-Busse bedeutet für uns jedoch auch neue Prozesse für Bedienung und Wartung. Auch die Infrastruktur wird angepasst und stellenweise erweitert.“

swu.de