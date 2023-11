Erste Bilder und weitere Infos zum ersten E-Auto von Xiaomi aufgetaucht

Demnach sind von der rund fünf Meter langen Limousine drei Antriebsversionen geplant: Der einmotorige SU7 mit LFP-Batterien von BYD und zwei Allradvarianten namens SU7 Pro und SU7 Max mit NMC-Akkus von CATL. Bereits im Januar hatte die „CN EV Post“ berichtet, dass die Xiaomi-Limousine größer werden solle als ein Tesla Model 3 (4,72m) oder der Nio ET5 (4,79m) – offen war noch, wie viel größer. Mit 4,997 Metern ist der SU7 aber nun fast eine Klasse höher angesiedelt als die genannten Konkurrenz-Modelle.

Zu den Batteriegrößen und der Reichweite gibt es noch keine Angaben, wohl aber zu den Motoren. Bei dem einmotorigen Modell mit einem Leergewicht von 1,98 Tonnen kommt ein 220 kW starker Motor von United Automotive Electronic Systems zum Einsatz, einem Joint Venture von Bosch und Zhonglian Automotive Electronics. Die 2,2 Tonnen schweren Allradmodelle nutzen Motoren des in China ansässigen Unternehmens Suzhou Inovance Automotive – im Falle des SU7 Pro mit 220 kW Systemleistung, beim SU7 Max sind es 275 kW.

Ende März 2021 hatte Xiaomi nach langer Abwägung die Entscheidung gefällt, eine Tochtergesellschaft ins Leben zu rufen, die das künftige „Smart Electric Vehicle Business“ des Konzerns betreiben wird. Seitdem gab es nur wenige, offizielle Aussagen zum Entwicklungsstand. Dass das Fahrzeug über ein 800-Volt-System und optional ein Lidar für das teilautonome Fahrsystem verfügen wird, geht nur auf chinesische Berichte zurück.

Bild: MIIT Bild: MIIT Bild: MIIT

Auch rund um die Produktion gibt es noch keine klare Information. Xiaomi hat zwar seit diesem August eine eigene Produktionslizenz, gebaut wird das Fahrzeug aber in einer Partnerschaft mit BAIC. Laut der MIIT-Veröffentlichung ist der Hersteller BAIC Off-Road Vehicle. Chinesische Medien berichten, dass die Produktion zwar in der eigenen Fabrik von Xiaomi erfolgt, allerdings durch qualifizierte Arbeiter von BAIC – Xiaomi leiht sich also das Personal aus.

Insidern zufolge soll die Produktion des ersten Xiaomi-Stromers im Dezember 2023 beginnen. Der Marktstart ist für Februar 2024 geplant. Im Januar 2023 hieß es noch, eine E-Limousine von Xiaomi solle Ende des Jahres ihr Marktdebüt geben – was nun offenbar für die Produktion noch zutrifft, um zwei Monate aber nicht für die Auslieferungen.

