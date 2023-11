Hylane bestellt H2-Transporter bei Quantron

Konkret wird Quantron den QLI FCEV an Hylane liefern. Welche Stückzahlen vereinbart wurden, gibt Quantron in der Mitteilung aber nicht an. Klar ist: Mit dem QLI FCEV erweitert Hylane seine Mietflotte nach unten mit Brennstoffzellen-Transportern für die Zustellung auf der letzten Meile. Bisher hat die Kölner DEVK-Tochter vor allem auf schwere Wasserstoff-Lkw von Herstellern wie Hyundai, Hyzon und Iveco gesetzt.

Beim QLI FCEV handelt es sich um einen Transporter auf Basis eines Iveco Daily – laut Quantron das erste Brennstoffzellenfahrzeug in der Fünf-Tonnen-Klasse auf dem deutschen Markt. Der 150 kW starke Elektroantrieb bezieht seinen Strom aus einer 45 kW starken Brennstoffzelle von Ballard Power Systems und einer Puffer-Batterie. Die Hauptenergiequelle sind die Wasserstofftanks mit 8,2 Kilogramm Inhalt – das reicht für bis zu 450 Kilometer und kann laut dem Hersteller in etwa zehn Minuten nachgetankt werden.

Attraktiv werden sollen die Fahrzeuge durch drei Faktoren: Zum einen nutzt Hylane nach eigenen Angaben die KsNI-Förderung des Bundes, um die Mietraten für die angebotenen Fahrzeuge zu reduzieren und damit wettbewerbsfähige Preise anzubieten. Durch eine nutzungsbasierte Miete im sogenannten „Pay-Per-Use-Modell“ zahlen die Hylane-Kunden nur für die tatsächlich gefahrenen Kilometer.

Zum anderen sind Fahrzeuge mit umweltfreundlichem Antrieb in Deutschland von der Lkw-Maut befreit – während diese für vergleichbare Dieseltransporter über 3,5 Tonnen ab Juli 2024 fällig wird. Und mit der Reichweite des Brennstoffzellen-Antriebs sollen die Transporter im Vergleich zu ihrem Batterie-elektrischen Pendant auch für emissionsfreie Transporte in Regionen mit schwacher Ladeinfrastruktur eingesetzt werden können.

„Wir schätzen den engagierten Einsatz, mit dem Quantron die Entwicklung umweltfreundlicher Fahrzeuge in Deutschland vorantreibt“, sagt Hylane-Geschäftsführerin Sara Schiffer. Bruno Altenschöpfer, Fuhrparkmanager von Hylane, ergänzt: „In Gesprächen mit unseren Mietern ist der Bedarf an diesen Fahrzeugen deutlich zu erkennen. Um innerstädtisch die Verteilung der Güter für den Einzelhandel mit klimaneutralen Fahrzeugen darstellen zu können, eignet sich dieses Fahrzeug aus unserer Sicht hervorragend. Mit der Ergänzung unseres Fuhrparks durch den Quantron Light Transporter ist Hylane in der Lage, von der letzten Meile bis hin zum 44-Tonnen-Zug, eine klimaneutrale Nutzung anbieten zu können.“

„Hylane teilt unsere Vision einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität“, sagt auch Andreas Haller, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Quantron AG. „Mit unseren Brennstoffzellen-Fahrzeugen wollen wir einen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen leisten und die Zukunft der Mobilität nachhaltig gestalten. Gleichzeitig bedient Quantron mit seinen Light-Fahrzeugen eine bisher unbesetzte Nische im wasserstoffbasierten Transport auf der letzten Meile.“

