Inländische Batterieproduktion: USA legen bei Förderung nach

Die Biden-Administration kündigt an, bis zu 3,5 Milliarden Dollar (rund 3,2 Milliarden Euro) aus dem nationalen Infrastrukturgesetz zu reserieren, „um die inländische Produktion von modernen Batterien und Batteriematerialien anzukurbeln“. Koordiniert wird die Förderung vom Office of Manufacturing and Energy Supply Chains (MESC) des US-Energieministeriums verwaltet.

Mit der nun ausgerufenen Förderrunde sollen konkret „neue, nachgerüstete und erweiterte Fabriken für verarbeitete Batteriematerialien und deren Vorläufer, Batteriekomponenten sowie die Herstellung von Batteriezellen und -packs unterstützt werden“. Die erforderlichen Konzeptpapiere müssen bis zum 9. Januar 2024 eingereicht werden, die vollständigen Anträge bis zum 19. März 2024.

Batteriematerialien, Zellen und Packs werden derzeit hauptsächlich im Ausland hergestellt. Wörtlich teilt das US-Energieministerium mit, dass es bei der Förderung auch darum gehe, die nationale Sicherheit durch die Verringerung der Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von kritischen Mineralien, Batteriematerialien, Komponenten und Technologien von ausländischen Unternehmen zu erhöhen, die Anlass zur Sorge geben. Ebenfalls im Fokus steht die Schaffung von gewerkschaftlich organisierten Arbeitsplätzen.

„Die Positionierung der Vereinigten Staaten an vorderster Front, um die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Batterien zu befriedigen, ist ein Weg, unsere globale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, gut bezahlte Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen und unsere saubere Energiewirtschaft zu stärken“, fasst US-Energieministerin Jennifer M. Granholm zusammen. „Die historischen Investitionen von Präsident Biden geben uns den nötigen Auftrieb für den Aufbau einer robusten inländischen Batterie-Lieferkette Made in America“.

Die bis zu 3,5 Milliarden Dollar sind bereits die zweite für diesen Bereich bereitgestellte Tranche. Im Oktober 2022 hatte die Regierung im Nachgang eines im Februar 2022 gestarteten Förderaufrufs bereits 2,8 Milliarden Dollar an 20 Unternehmen ausgegeben. Diese verpflichteten sich im Gegenzug, Fabriken in zwölf Bundesstaaten neu zu errichten oder zu erweitern. Unter den Empfängern waren bekannte Batterie-Unternehmen wie Group14, Lilac Solutions oder Sila Nanotechnologies, aber auch Piedmont Lithium und Albemarle.

