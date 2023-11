Nachdem bereits vor einigen Tagen ein „Charging Hub“ von Mercedes in China eröffnet wurde (mit nur vier Ladepunkten und ohne Überdachung) handelt es sich bei dem Ladepark in Sandy Springs um einen der angekündigten Flaggschiff-Standorte. An seinem Hauptsitz hat Mercedes-Benz USA zehn Ladepunkte mit bis zu 400 kW installiert, die überdacht sind – auf der Oberseite sind PV-Paneele installiert, an der Unterseite des Daches gibt es eine auffällige LED-Beleuchtung. In die Säulen, die das Dach tragen, sind auch farbige Status-LEDs integriert. So lässt sich bereits aus der Ferne erkennen, ob der Ladeplatz frei, reserviert oder belegt ist.

Bei den Ladesäulen selbst handelt es sich um ein neues Modell von ChargePoint. ChargePoint hat parallel in einer eigenen Mitteilung den ersten großflächigen Einsatz für sein Produkt „Express Plus Power Link 2000“ angekündigt. Die DC-Schnellladeplattform, die Ladegeschwindigkeiten von bis zu 500 kW ermöglicht, wurde als Hardware und Software für das öffentliche Ladenetzwerk von Mercedes-Benz HPC in Nordamerika präsentiert.

Auf Anfrage von electrive gab ChargePoint an, dass die Mercedes-Benz-Hubs „hauptsächlich über ChargePoint mit Strom versorgt“ werden. Eine erste Vereinbarung aus dem Januar sehe 400 Standorte mit mehr als 2.500 Ladepunkten vor, so ein Sprecher. Weitere Details zu der neuen Ladesäule haben wir in diesem Artikel auf electrive Global zusammengefasst.

Zurück nach Sandy Springs: Der dortige Ladepark ist – wie von Mercedes angekündigt – für alle Marken offen. Spezielle Funktionen, wie etwa das Reservieren eines Ladepunkts, stehen aber nur Mercedes-Kunden zur Verfügung. Ob die angeschlossene Lounge mit Sofas, Liegestühlen, Verkaufsautomaten und Toiletten nur für Mercedes-Kunden oder allgemein geöffnet ist, wird nicht erwähnt.

Der Ladeplatz, der neben der Lounge liegt, ist als barrierefreier Ladeplatz ausgelegt. Auf der anderen Seite gibt es einen weiteren Ladeplatz, der nicht überdacht und nach dem Durchfahrtsprinzip angelegt ist. Dort sollen auch Elektro-Transporter und Fahrzeuge mit Anhänger einfach laden können.

Der Standort in Sandy Springs sei der „Maßstab“ für weitere Anlagen, die noch in diesem Jahr in Texas, Florida, Alabama und Georgia eröffnet werden sollen – zum Teil an Standorten des Partners Buc-ee’s. Die Eröffnung des ersten Charging Hubs an einem Einkaufszentrum der Simon Property Group soll noch im ersten Halbjahr 2024 erfolgen – die Partnerschaft, um Ladeparks an 55 Standorten des Shopping-Mall-Betreibers zu installieren, hatte Mercedes vor einigen Wochen angekündigt. Zusammen mit MN8 Energy will die eigens gegründete Tochter Mercedes-Benz HPC North America bis 2030 eine Milliarde Dollar in den Aufbau des eigenen Nordamerika-Ladenetzes investieren.

„Das Mercedes-Benz Charging Network erweitert die weltweiten Lademöglichkeiten für Kunden aller EV-Marken, um saubere Elektromobilität zu fördern“, sagte Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG. „In Nordamerika ist unsere Strategie klar: Wir konzentrieren uns darauf, wo sich die Fahrer von Elektrofahrzeugen befinden und wo sie die Ladekarte für Elektrofahrzeuge in Nordamerika verbessern wollen, und setzen gleichzeitig neue Maßstäbe für Qualität und Kundenerlebnis. Diese Bemühungen werden hier den Weg für eine stärkere Einführung von Elektrofahrzeugen ebnen.“

„Zu Beginn der Partnerschaft von MN8 mit Mercedes-Benz zum Aufbau eines beispiellosen Ladeerlebnisses teilten wir die Vision, die dekarbonisierte Zukunft schneller zu gestalten“, sagte Jon Yoder, Präsident und CEO von MN8 Energy. „Die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der wir diese Vision in die Realität umgesetzt haben, was durch die Eröffnung des Ladeerlebnisses hier am Hauptsitz von Mercedes-Benz USA und an den Standorten, die später in diesem Jahr folgen werden, unter Beweis gestellt wird, ist ein Beweis für die Stärke unseres Ziels und.“ herausragende Fähigkeiten unserer Teams.“

