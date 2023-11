Polestar 4 Produktion gestartet / Neuer Renault E-Kleinwagen / VW streicht Schicht

Hallo zum „eMobility update“. Heute berichten wir unter anderem über den E-Kleinwagen von Renault für unter 20.000 Euro, den Produktionsstart des Polestar 4 & eine globale Norm für Angaben zum Schnellladen. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen!

#1 – E-Kleinwagen von Renault soll 2025 für unter 20.000 Euro kommen

Renaults neue Elektroauto-Sparte Ampere hat ein neues Stadtauto angekündigt. Der als „Legend“ bezeichnete City-Stromer soll ab 2025 zu einem Einstiegspreis von weniger als 20.000 Euro auf den Markt kommen. Und das ist bereits der Preis vor Abzug möglicher Förderungen! Dabei handelt es sich auch nicht um einen China-Import, wie es beim aktuellen Dacia Spring der Fall ist. Stattdessen soll der Renault Legend in Europa gebaut werden.

#2 – VW Sachsen streicht eine Schicht in Zwickau

Volkswagen hat in seinem Elektroauto-Werk in Zwickau seit dieser Woche eine Schicht in der Fertigungslinie für den VW ID.3 und Cupra Born gestrichen – angeblich wegen der geringen Nachfrage. Für die zweite Fertigungslinie droht Ähnliches, wenn sich die Nachfrage nicht ändert. VW Sachsen fertigt in Zwickau bekanntlich auf zwei Linien E-Autos: Die Linie 1 ist für die Kompakt-Modelle ID.3 und den Cupra Born, auf der Linie 2 laufen die SUV-Modelle ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron vom Band.

#3 – Serienproduktion: Polestar 4 läuft in Hangzhou Bay vom Band

Polestar hat mit der Produktion des Polestar 4 in China begonnen. Das elektrische SUV-Coupé läuft ab sofort im Geely-Werk in Hangzhou Bay vom Band und soll noch 2023 an erste Kundinnen und Kunden in China geliefert werden. Wir Europäer müssen uns hingegen noch etwas gedulden: Die offizielle Markteinführung des Polestar 4 in allen anderen Märkten ist erst für Anfang des kommenden Jahres geplant. Und die Auslieferungen des Polestar 4 sollen hierzulande dann auch erst im Laufe des Jahres 2024 starten.

#4 – VDA will globale Norm ISO/SAE 12906 zum Schnellladen durchsetzen

Genauere und einheitliche Angaben zu den Schnellladezeiten von Elektroautos sind die Ziele einer neuen weltweiten Norm. Diese wurde vom deutschen Verband der Automobilindustrie gemeinsam mit Partnern auf den Weg gebracht wurde. Die Norm regelt einheitlich die Messung von Reichweitenzugewinn, Ladezeit, Maximalleistung und Ladeeffizienz. Ab dem kommenden Jahr soll der Standard von Fahrzeugherstellern für ihre Werbebroschüren und technischen Datenblätter genutzt werden.

#5 – Auch Lidl Schweiz führt Bezahlmodell an Ladesäulen ein

Lidl bietet auch in der Schweiz den Ladestrom an seinen Filialen bald nicht mehr gratis an. Ab dem 20. November werden die Ladesäulen an 52 Schweizer Lidl-Filialen auf ein Bezahlsystem umgestellt. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt. Die Verrechnung des Ladestroms könne dann über drei unterschiedliche Bezahlsysteme erfolgen – über eine Ladekarte, eine Lade-App oder über ein Direct Payment.