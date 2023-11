ZeroAvia wirbt 116 Mio. Dollar ein und verzeichnet Ecojet als Neukunde

Eine Zwischenbilanz zur nun abgeschlossene Finanzierungsrunde der Serie C hatte ZeroAvia bereits im September veröffentlicht. Seitdem ist bekannt, dass Airbus in das Unternehmen investiert, nebst Geldgebern wie die UK Infrastructure Bank, Barclays Sustainable Impact Capital und dem NEOM Investment Fund. Nicht bekannt war seinerzeit die Summe. Die reicht ZeroAvia nach Abschluss der Runde nun hinterher: 116 Millionen US-Dollar (knapp 106 Millionen Euro) hat der britisch-amerikanische Antriebsspezialist eingeworben.

Die Investition soll es ZeroAvia ermöglichen, „den Fortschritt bei der Zertifizierung seines ersten Triebwerks zu beschleunigen und gleichzeitig die Mission des Unternehmens zu erfüllen, in jedem Flugzeug einen wasserstoffelektrischen Antrieb zu verwenden“. Konkret soll die Entwicklung des ZA2000-Antriebs vorangetrieben werden, ein modularer Antriebsstrang mit zwei bis 5,4 MW Leistung für mittelgroße Verkehrsflugzeuge mit bis zu 80 Sitzen.

Die Rolle von Airbus beschränkt sich derweil nicht nur auf die eines Investors: Airbus und ZeroAvia haben auch vereinbart, bei Zertifizierungsansätzen für Wasserstoff-Antriebssysteme zusammenzuarbeiten. Beide Unternehmen wollen zudem in Bereichen wie der Speicherung von flüssigem Wasserstoff, Flug- und Bodentests von Brennstoffzellen-Antriebssystemen und der Entwicklung von Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung kooperieren.

Airbus selbst arbeitet auch an Wasserstoff-Systemen, im Sommer hat der Branchenriese ein Wasserstoffmotorkonzept mit einer Leistung von 1,2 MW am Boden getestet. Mit dem ZEROe-Programm hat Airbus eine ganze Reihe an Wasserstoff-basierten Flugzeugkonzepten in Arbeit.

Bei ZeroAvia geht es im nächsten Schritt um die Zertifizierung des ZA600-Antriebs, dem ersten Produkt des Unternehmens. Die erste Flug-Erprobung ist bereits erfolgt und das Unternehmen bereitet sich nach eigenen Angaben darauf vor, die Designarbeiten noch vor der Zertifizierung abzuschließen. Ziel ist die Inbetriebnahme im Jahr 2025, um Flugzeuge mit bis zu 20 Sitzplätzen zu unterstützen.

Parallel zu der abgeschlossenen Finanzierungsrunde vermeldet ZeroAvia zudem einen neuen Kunden. Ecojet, eine neu gegründete britische Fluggesellschaft des Ecotricity-Gründers Dale Vince, will ZeroAvia bis zu 70 Wasserstoff-elektrische Antriebe des Typs ZA600 abnehmen, sobald dieser zertifiziert ist.

Ecojet will den Betrieb 2024 zunächst mit konventionell angetriebenen Flugzeugen auf Strecken von und nach Edinburgh aufnehmen und anschließend seine Flotte umbauen, um die erste elektrische Fluggesellschaft der Welt zu werden. Hierfür sollen die Flugzeuge auf den ZA600-Antrieb umgerüstet werden.

Ecojet werde mit Monte, dem bevorzugten Leasingpartner von ZeroAvia für diesen Antrieb, zusammenarbeiten, heißt es. Monte hatte im Juni bis zu 100 Exemplare des ZA600 geordert. Ecojet wird somit der erste Abnehmer. Darüber hinaus plant Ecojet die Beschaffung des größeren Antriebs ZA2000 für Regionalflugzeuge mit bis zu 80 Sitzplätzen zur Inbetriebnahme ab 2027.

