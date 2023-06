ZeroAvia: Neue Aufträge für Antriebe ZA600 und ZA2000

Das auf elektrische Flugzeugantriebe spezialisierte Unternehmen ZeroAvia vermeldet neue Aufträge von Flyshare und Green Aerolease. Außerdem hat ZeroAvia die Kaufabsicht eines weiteren Interessenten über bis zu 100 H2-Antriebe in einen verbindlichen Kaufvertrag umgewandelt.

Einer Unternehmensmitteilung zufolge hat Neukunde Flyshare 250 Wasserstoff-elektrische Antriebsstränge des Typs ZA2000 bestellt. Die damit ausgerüsteten Flugzeuge sollen für die in Los Angeles ansässige Fluggesellschaft Air Cahana an der US-Westküste, u.a. in Kalifornien, zum Einsatz kommen. Der Grad der Verbindlichkeit wird nicht genannt, ebenso wenig ein Zeitpunkt für die potenzielle Lieferung. Man werde nun zusammenarbeiten, „um die Einführung von Wasserstoff-elektrischen Flugzeugen zu planen und so die Aussichten auf emissionsfreie kommerzielle Flüge zwischen den Ballungszentren an der Westküste der USA und darüber hinaus innerhalb der nächsten fünf Jahre zu vergrößern“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung lediglich.

Das französische Unternehmen Green Aerolease bekennt sich unterdessen dazu, künftig den Wasserstoff-Antrieb ZA600 von ZeroAvia in seiner Leasingflotte einsetzen zu wollen. Beispielsweise soll die französische Fluggesellschaft Finistair den ZA600 als Antrieb für ihre eigenen emissionsfreien Strecken, insbesondere ab der Bretagne, verwenden. Interessant vor diesem Hintergrund: Frankreich hat kürzlich ein Verbot für Kurzstrecken-Inlandsflüge zwischen Städten erlassen, die durch eine Zugfahrt von weniger als 2,5 Stunden verbunden sind. Auch hier gibt es keine Infos zur Verbindlichkeit oder dem potenziellen Liefertermin.

Als dritten Streich verkündet ZeroAvia die Umwandlung der von Monte Aircraft Leasing im vergangenen Jahr publik gemachten Kaufabsicht in einen Kaufvertrag. Darin geht es konkret um die Lieferung von bis zu 100 Antriebssträngen des Typs ZA600. „MONTE und ZeroAvia wollen ab 2025 Flugzeuge mit 9 bis 19 Sitzen mit ZA600-Antriebssträngen für Fluggesellschaften nachrüsten und gleichzeitig Finanzierungs-, Infrastruktur-, Wartungs- und Wasserstoffverfügbarkeitsdienste zur Unterstützung dieses Betriebs anbieten“, präzisiert das Duo in einer Mitteilung. Damit wäre Monte einer der ersten Abnehmer.

Denn: Die Zertifizierung des ZA600 ist ebenfalls für 2025 geplant. Bei dem Produkt handelt es sich um einen in der Erprobung befindlichen 600-kW-Antrieb von ZeroAvia. Die Antriebseinheit umfasst nicht nur den E-Motor für den Antrieb des Propellers, sondern auch die Brennstoffzelle, um aus dem an Bord mitgeführten Wasserstoff den nötigen Strom zu erzeugen. Im Januar demonstrierte ZeroAvia den Erstflug eines 19-sitzigen Flugzeugs, das von einem Prototyp seines ZA600 angetrieben wird.

Die Entwicklung an weiteren Antrieben treibt ZeroAvia parallel voran. Davon zeugt auch der oben genannte Auftrag von Flyshare, der nicht den ZA600, sondern den ZA2000 zum Hauptgegenstand hat. Dieser ist bereits für Flugzeuge mit 40 bis 80 Sitzen sowie statt auf gasförmigen auf flüssigen Wasserstoff ausgelegt. Laut früheren Angaben soll der ZA2000-Antrieb 2027 fertiggestellt werden. Frühestens dann ist also auch mit dem Auftragsvollzug zu rechnen.

