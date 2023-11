Smartlab kooperiert mit Tankstellen-Netz-Deutschland

Smartlab wiederum gewinnt einen breit vernetzten Kooperationspartner mit über 1.100 Tankstellen-Standorten in Deutschland. Die TND-Betreibergesellschaften können ihren Endkunden die Erweiterung der bestehenden Tankkarten um das Laden von Strom anbieten und gleichzeitig eigene Ladestationen in ein gewachsenes Netzwerk integrieren und direkt vielen Nutzern öffentlich zugänglich machen. Durch die Zusammenarbeit mit Smartlab stehen Nutzern der TND-Multiservice-Card in Deutschland mehr als 55.000 Ladepunkte zur Verfügung, darunter ca. 11.000 DC-Ladepunkte.

Die Auswirkungen der Partnerschaft sind durchaus groß: Neben diversen unabhängigen Tankstellenbetreibern sind auch viele Raiffeisen-Partner und Tankstellen Teil des Netzwerkes – mit einem Karten-Pool von ca. 750.000 Tankkarten, die nun sukzessive angebunden und in Multiservice-Cards umgewandelt werden.

Eine Pilotphase wurde bereits abgeschlossen, derzeit werden die ersten Betreiber schrittweise angebunden. Laut Jasper Ewers, Key Account Manager bei der Smartlab, war die technische Verknüpfung der IT-Systeme möglich, „ohne die erprobten Systeme und Abläufe grundlegend verändern zu müssen“.

„Eine Win-Win-Situation für beide Netzwerke“, sagt Mark Steffen Walcher, Geschäftsführer der Smartlab. „Die Strukturen der Netzwerke von TND und Smartlab sind nahezu identisch: Viele unabhängige Unternehmen, die nun Elektromobilität Ihren Mitarbeitern und Endkunden zugänglich machen wollen.“

„Wir freuen uns mit Smartlab zukünftig einen Partner an unserer Seite zu haben, dessen Denkweise stark mit TND vergleichbar ist. Für beide Parteien bedeutet dies einen erheblichen Sprung nach vorne, von welchem insbesondere die Kunden profitieren werden“, sagt Sebastian Mundt, geschäftsführender Gesellschafter von TND. „Innerhalb des TND gab es in den letzten Jahren viele zukunftsorientierte Weiterentwicklungen“, ergänzt Helmut Wittrock, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter von TND. „Natürlich ist auch das Thema Elektromobilität ein wichtiger Aspekt für die Mobilitätsbranche. Die Idee, Elektromobilität in unser Portfolio mit aufzunehmen, hatten wir schon vor ein paar Jahren. Schließlich haben wir mit Smartlab den richtigen Partner für diese Erweiterung gefunden.“

