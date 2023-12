Fiat E-Kleinwagen Pandia kommt 2024 / VW bringt Bidi Laden in ID.-Modelle

1 – VW bringt bidirektionales Laden in erste ID.-Modelle

Ab sofort ist mit den Elektroautos der ID.-Familie von Volkswagen das bidirektionale Laden möglich – und zwar zunächst mit der Funktion „Vehicle to Home“. Die ID.-Modelle mit der 77 Kilowattstunden großen Batterie können damit als ergänzender Stromspeicher für das Haus genutzt werden – vorerst aber nur in Kombination mit einem bestimmten Hauskraftwerk. VW wird die Funktion auch für bereits ausgelieferte Fahrzeuge freischalten können, sobald diese ebenfalls die Software 3.5 per Update erhalten haben.

2 – MINI stellt neuen Cooper SE im JCW-Trim vor

Den vollelektrischen MINI Cooper SE gibt es nun auch im sportlichen John-Cooper-Works-Trim. Das Tuning des 3-Türers beschränkt sich allerdings weitgehend auf das Design außen und innen sowie einen „Go-Kart-Modus“. Die Antriebstechnik bleibt die gleiche wie beim Basismodell. Das neue John-Cooper-Works-Logo kommt mit seiner traditionell rot-weiß-schwarzen Farbgebung und der symbolisierten Zielflagge auf dem Frontgrill daher.

3 – Neuer Elektro-Kleinwagen von Fiat wird Pandina heißen

Der Fiat Panda kommt elektrisch – naja zumindest ein bisschen: Der von den Italienern geplante E-Kleinwagen wird den Namen Pandina tragen und soll auf drei Kontinenten produziert werden. Die Europa-Produktion wird allerdings nicht gemeinsam mit dem Technik-Spender Citroën ë-C3 in der Slowakei erfolgen, sondern in Serbien. Das bestätigte Stellantis-CEO Carlos Tavares laut übereinstimmenden Medienberichten. Darüber hinaus soll der Pandina auch in Brasilien und Marokko gebaut werden.

4 – Erster Ionity-Ladepark mit Hyperchargern eröffnet

Ionity hat in Merklingen bei Ulm einen seiner bisher größten Ladeparks eröffnet: Die Anlage zählt insgesamt 24 HPC-Ladepunkte. Doch nicht nur das ist bemerkenswert, sondern auch die ausgewählte Hardware: Denn in Merklingen hat Ionity erstmals auch die Hypercharger-Ladesäulen von Alpitronic verbaut. Diese verfügen in der 400-kW-Version über zwei Ladepunkte, an denen jeweils 200 kW Ladeleistung gleichzeitig möglich sind. Ionity selbst spricht von maximal 200 kW an den neuen Hyperchargern.

5 – KBA: 44.952 neue Elektroautos im November

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat im November wieder steigende Neuzulassungen bei Elektroautos verzeichnet – zumindest im Vergleich zum Vormonat. Knapp 45.000 Elektroautos wurden neu angemeldet. Gegenüber dem Oktober bedeutet das ein Plus von rund 20 Prozent. Mit dem Vorjahrsmonat dagegen ist dieser November kau zu vergleichen.