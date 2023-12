VW bringt bidirektionales Laden in erste ID.-Modelle

VW wird die Funktion auch für bereits ausgelieferte Fahrzeuge freischalten können, sobald diese ebenfalls die Software 3.5 per Update erhalten haben, so die Wolfsburger in der Mitteilung. In der ersten Version sind die betreffenden ID.-Modelle ausschließlich mit dem DC-Hauskraftwerk der Baureihe S10 E Compact der Firma HagerEnergy kompatibel. Weitere Hauskraftwerke sollen später für den Betrieb mit einer bidirektionalen Ladestation (Wallbox) freigeschaltet werden.

Kurz die Eckdaten: Volkswagen setzt beim bidirektionalen Laden bekanntlich auf ein Gleichstrom-System mit dem DC-Ladestandards CCS. Grundlage für das bidirektionale Laden ist die ISO-Norm 15118-2, welche die Kommunikation zwischen E-Auto und der DC-Wallbox beschreibt. Das Auto fungiert dabei als Erweiterung des Heimspeichers bzw. Hauskraftwerks. „Das Fahrzeug wird durch das Hauskraftwerk aktiviert, wenn der Heimspeicher zusätzliche Energie benötigt. Sobald der Heimspeicher wieder geladen ist, beendet das Fahrzeug die Energieübertragung und geht in den Standby-Modus“, schreibt VW. Die Batterie des Fahrzeugs wird dabei aber nie unter 20 Prozent entladen, „um ständige Mobilität zu gewährleisten“.

VW hatte den Schritt bereits lange angekündigt. Bereits im Frühjahr 2022 hatte der damalige VW-Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich (heute Vorstand für „New Mobility“) bei einem Pressegespräch gesagt, dass das bidirektionale Laden mit der Software 3.1 kommen werden – zu diesem Zeitpunkt wurde noch die Version 3.0 ausgerollt. „Damit kann es das Fahrzeug. Ab dann kommt es auf die Infrastruktur an“, so der Manager damals. „Wir als Volkswagen haben uns diesem Zukunftsfeld verschrieben. Wir sind uns aber auch bewusst: Wenn wir mit dem Fahrzeug in den Markt gehen, werden wir in dem weiteren Prozess Pionierarbeit im Gesamtsystem bis hin zur Gesetzgebung leisten müssen.“

Nun ist es die Version 3.5 geworden – und vorerst auch nur mit dem Heim Energie Management System (HEMS) von HagerEnergy. Ist das Update aufgespielt und das S10 E Compact von HagerEnergy installiert, kann das Haus mit Strom aus dem Antriebsakku versorgt werden. Idealerweise handelt es sich dabei natürlich um Solarstrom von der eigenen PV-Anlage, der im Fahrzeug gespeichert wurde. Laut VW könne das Auto „dank der hohen Speicherkapazität“ ein Haus auch über mehrere bewölkte Tage hinweg mit Solarstrom versorgen. Oder eben am Abend, wenn die PV-Anlage keinen Strom mehr liefert. Nimmt man einen durchschnittlichen Verbrauch eines Hauses von ca. 15 kWh pro Tag an, kann es mit der 77-kWh-Batterie etwa zwei volle Tage mit Strom versorgt werden, bevor die untere Schwelle von 20 Prozent Ladestand erreicht wird.

Das System ist darauf ausgelegt, den Eigenverbrauch des PV-Stroms zu maximieren. „Kundinnen und Kunden können selbst entscheiden, wann sie Energie aus dem öffentlichen Netz beziehen und wann sie auf den selbstproduzierten und in der Fahrzeugbatterie gespeicherten Strom zurückgreifen“, so VW. Künftig soll es auch möglich sein, dass aus der Vehicle-to-Home-Anwendung (V2H) ein Vehicle-to-Grid-System (V2G) wird – und das Auto Energie ins Netz abgibt, um zur Stabilisierung des Stromnetzes beizutragen.

„Wir gestalten die Energiewende mit Produkten und Dienstleistungen um das E-Auto herum aktiv mit: Mit der nun verfügbaren bidirektionalen Ladefunktion haben wir ein neues Serviceangebot auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten“, sagt Imelda Labbé, Volkswagen-Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales. „Sie können damit nicht nur Energiekosten sparen, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Energie.“

VW und der Partner HagerEnergy haben zudem ein Pilotprojekt in Schweden gestartet, bei dem eine ganze Siedlung mit Fahrzeugen und der entsprechenden Ladeinfrastruktur ausgestattet wird. Konkret geht es um die Siedlung Stenberg im schwedischen Hudiksvall. Der Hof, der als Basis für die neue Siedlung umgebaut wurde, steht schon seit rund 350 Jahren. Der schwedische Unternehmer Klas Boman will durch den Umbau die Häuser für weitere 350 Jahre zukunftssicher und nachhaltig aufstellen.

„Stenberg ist ein Projekt, das es nur einmal im Leben gibt. Als wir beschlossen, das ‚weitere 350-Jahre-Projekt‘ zu realisieren, waren Energie und Umwelt der Schlüssel. Jede Entscheidung wurde unter diesen Gesichtspunkten getroffen“, erklärt Boman. „Die Nutzung von elektrischen Fahrzeugen als Energiespeicher war von Anfang an angedacht. Volkswagen ist dankenswerterweise im April 2021 in das Projekt eingestiegen und wir sind jetzt startklar. Dies wird eine der größten Veränderungen auf dem Energiemarkt sein.“

