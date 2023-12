„Wie du mit deiner E-Flotte Geld verdienen kannst!“ – Manuel Hutter, The Mobility House

The Mobility House arbeitet schon seit Jahren an Geschäftsmodellen, wie sich die Speicherfähigkeit von E-Autos vermarkten lässt. „Nur durch intelligentes Laden – also V1G – lassen sich 830 Euro pro Jahr pro Fahrzeug sparen. Mit der zusätzlichen künftigen Option der Rückspeisung ins Netz – auch V2G genannt – sind es 1.690 Euro“, berichtet Hutter mit Verweis auf eigene Feldversuche seines Münchner Arbeitgebers.

Fuhrparks seien künftig mehr wert als die Fahrzeuge, so der Fachmann. „Sie werden ein Asset am Markt!“ Für V2G fehlt es zwar noch an Regularien, Hutter empfiehlt aber, schon jetzt auf herstellerneutrale und Schnittstellen-offene Lade- und Energiesysteme zu setzen, um die Implementierung später zu erleichtern. Und V1G habe auch schon ein hohes Sparpotenzial, betont er anhand des neuesten, für den Privatmarkt konzipierten Produkts namens eyond aus München.