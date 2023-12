InoBat eröffnet Produktionslinie für Batteriezellen in der Slowakei

Die Produktionslinie besteht aus 35 Maschinen, die den gesamten Produktionsprozess von der Vorbereitung der Anoden- und Kathodenmischungen bis zur endgültigen Formierung und Alterung abdecken. Laut InoBat kommt hierfür die neueste Hochgeschwindigkeits-Schichttechnologie zum Einsatz. Nach Angeben des Unternehmens war der „Transfer der Anlage von China in die Slowakei sowie ihre Installation und Inbetriebnahme waren ein anspruchsvoller logistischer Prozess“. Übernommen hatte das der Batterieproduktionsanlagen-Hersteller Wuxi Lead.

In der derzeitigen ersten Phase wird die Anlage in Voderady von 41 Mitarbeitern von InoBat betrieben. 20 von ihnen werden im Schichtbetrieb arbeiten, um den 24/7-Betrieb der Batteriebildung und -alterung sicherzustellen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

„Jeder Traum beginnt mit einer Vision. Die Vision von InoBat begann mit einer Skizze auf einer Serviette und der Idee, die Slowakei auf die Weltkarte der Elektromobilität zu setzen“, sagt Marián Boček, CEO von InoBat. „Wir sind sehr froh, dass aus der Idee schnell ein umfassendes Projekt wurde, an dem wir mit Partnern aus der ganzen Welt arbeiten. Gemeinsam ist es uns gelungen, die ersten slowakischen Batterien zu entwickeln.“

Zusammen mit dem Volkswagen-Partner Gotion High-Tech plant InoBat zudem eine große Batteriezellenfabrik in der Slowakei, konkret in Šurany im Süden des Landes. Diese wird eine Jahreskapazität von 20 Gigawattstunden haben, die potenziell auf 40 GWh verdoppelt werden kann. Der Produktionsstart wird für das zweite Quartal 2026 und die Serienproduktion für 2027 angestrebt.

inobat.eu, pressebox.com