CYVN Holdings investiert erneut in Nio

Der jüngste Deal, der voraussichtlich in der letzten Dezemberwoche abgeschlossen wird, sieht vor, dass CYVN insgesamt 419 Millionen und somit etwa 20,1 Prozent der Nio-Aktien besitzen wird. Im Rahmen des jüngsten Deals sicherte sich das Investitionsunternehmen 294 neu ausgegebene Stammaktien von Nio. Der Kaufpreis pro Aktie beträgt also 7,50 US-Dollar. Zudem erhält das CYVN das Recht, zwei Direktoren für den Vorstand von Nio zu ernennen.

Das Investitionsunternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz der Regierung von Abu Dhabi befindet, wird damit zum größten Einzelaktionär des Elektroauto-Herstellers. Gründer und Konzernchef William Li behält aber die meisten Stimmrechte.

CYVN hatte sich bereits im Juli 2023 mit knapp 1,1 Milliarden US-Dollar an Nio beteiligt. Damals erhielt das Unternehmen 84,7 Millionen neu ausgegebene Stammaktion zu einem Preis von 8,72 US-Dollar pro Aktie und erwarb rund 40,1 Millionen Nio-Aktien im Wert von etwa 350 Millionen US-Dollar von einer Tochtergesellschaft von Tencent, einem bestehenden Nio-Aktionär. Seitdem hält CYVN rund sieben Prozent an dem chinesischen Autohersteller.

„Mit der erneuten Investition in Nio wollen wir unsere Strategie, ein führendes globales Portfolio im Mobilitätsbereich aufzubauen, weiter ausbauen“, sagt Jassem Al Zaabi, Chairman und Managing Director von CYVN Holdings. „Es zeigt unser Vertrauen in die einzigartige Positionierung und Wettbewerbsfähigkeit von Nio in der globalen E-Auto-Industrie. Wir freuen uns, ein langfristiger strategischer Partner von Nio zu sein und dessen Bemühungen um Produktinnovationen, technologische Durchbrüche und internationale Marktexpansion zu unterstützen.“

„Nio und CYVN sowie ihre Tochtergesellschaften werden auch nach dem Abschluss der Dezember-Investitionstransaktion gemeinsam strategische und technologische Kooperationen auf internationalen Märkten verfolgen“, heißt es in der Pressemitteilung von Nio. Wie genau diese Kooperationen aussehen könnten, wird nicht weiter aufgeführt.

Nio-Gründer und CEO William Bin Li sagt dazu nur: „Mit der gestärkten Bilanz ist Nio gut gerüstet, um seine Markenpositionierung auszubauen, Vertriebs- und Servicekapazitäten zu stärken und langfristige Investitionen in Kerntechnologien zu tätigen, um sich im immer stärker werdenden Wettbewerb zu behaupten und gleichzeitig die Ausführungseffizienz und die Systemfähigkeiten kontinuierlich zu verbessern.“

nio.com, cnevpost.com