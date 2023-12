Neuer Fiat E-Scudo ab 45.577 Euro brutto erhältlich

Anfang November öffnete Fiat Professional in den ersten europäischen Ländern die Bestellungen für seine überarbeitete Modellpalette. Nun kann die zusammen mit den Transportern und Vans anderer Stellantis-Marken im Oktober präsentierte Neuauflage des E-Scudo auch hierzulande geordert werden.

Beim E-Scudo handelt es sich um den elektrischen Midsize-Van von Fiat. Der Antrieb bei der Neuauflage bleibt unverändert, der Motor leistet nach wie vor 100 kW. Es bleibt zudem bei 50 oder 75 kWh Energiegehalt bei den Batterien. Mit der kleinen Batterie sollen bis zu 224 Kilometer möglich sein, bei der großen Batterie gibt Fiat bis zu 351 Kilometer nach WLTP an. Technische Daten zum Laden gibt es jedoch noch nicht. Einen ersten Anhaltspunkt dürfte jedoch der Vorgänger geben.

Für das Ladevolumen nennt Fiat bis zu 6,6 Kubikmeter, bei der Nutzlast sind bis zu 1,4 Tonnen möglich. Mit der Funktion Magic Cargo soll sich die Ladefläche auf bis zu 3,67 Meter Länge in der Standardversion und maximal 4,02 Meter in der Maxi-Version erweitern lassen.

Optisch hat sich der E-Transporter vor allem an der Front verändert. Zeichnete sich vorher noch eine Kühlerfront unterhalb der Motorhaube ab, so ist dieser Bereich nun auch in Wagenfarbe gehalten. In der Serienausstattung sind nun auch Spurhalteassistent, Kollisionswarner- und Notbremsassistent, Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, Aufmerksamkeitsassistent sowie Fernlichtassistent inklusive. Optional als Teil eines Pakets ist darüber hinaus auch ein adaptiver Geschwindigkeitsregler erhältlich.

