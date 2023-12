Volvo bringt 2025 elektrische Luxuslimousine ES90 auf den Markt

Technisch wird der Volvo ES90 den Infos von „motor.es“ zufolge auf der Plattform SPA2 aufbauen und wahlweise mit einem oder zwei Elektromotoren erhältlich sein. Der Akku soll eine Kapazität von 111 kWh brutto bzw. 107 kWh netto bieten und mehr als 600 Kilometer Reichweite erlauben.

Die Elektro-Version wird etwas größer sein als ihr Verbrenner-Pendant. Sie wird 4.999 mm lang sein, während der S90 4.963 mm misst. Der Stromer wird 1.945 mm breit und 1.547 mm hoch sein und einen Radstand von 3.102 mm haben. Der S90 misst 1.879 mm in der Breite und 1.443 mm in der Höhe. Sein Radstand beträgt 2.941 mm.

Die Allrad-Variante des ES90 bringt 2.600 Kilogramm auf die Waage. Die Einmotorvariante soll 2,5 Tonnen wiegen.

Intern läuft das Projekt unter dem Namen V551. Ob das fertige Auto später wirklich ES90 heißen wird, steht noch nicht fest, ist aber wahrscheinlich. In jedem Fall wird das Elektroauto in China und Europa erhältlich sein. Der Schwerpunkt soll jedoch auf anderen Märkten wie den USA liegen.

Im Februar 2023 war bereits durchgesickert, dass Volvo seine Limousinen-Modelle S60 und S90 auch rein elektrisch anbieten und seine Palette neuer Stromer damit bis 2026 auf sechs Modelle ausbauen will. Bisher basierten die Volvo-Modelle S60, XC60, S90 und XC90 (sowie die Kombi-Modelle V60 und V90 mit ungewisser Elektro-Zukunft) auf der sogenannten SPA-Plattform von Volvo. Der neue EX90 wird nun auf der für reine E-Fahrzeuge weiterentwickelten SPA2 basieren – wie auch der Polestar 3.

Nach Angaben von „motor.es“ wird der neue Elektro-Volvo bereits im Mai 2024 in Produktion gehen. Mitte 2025 will der Autobauer dann die ersten Fahrzeuge an die Kunden ausliefern.

