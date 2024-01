Yamaha bietet Batterietausch für E-Bikes an

ENYRING wird seinen Betrieb in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zunächst in Deutschland und den Niederlanden aufnehmen. Die Kunden können über ENYRING Batterien für ihre Fahrzeuge mieten. Leere Akkus können „jederzeit einfach an einer der in der Stadt installierten Wechselstationen [gegen volle Batterien] ausgetauscht werden“. Das Unternehmen gibt nicht an, wie teuer das Mieten und/oder Tauschen der Batterien ist. Es ist auch noch unklar, wie viele Stationen es in Berlin geben und in welchen Städten in den Niederlanden ENYRING seinen Betrieb aufnehmen wird.

Batterien, die nicht mehr für die Mobilität geeignet sind, werden „als Speicherbatterien wiederverwendet, in Zellen zerlegt, recycelt und als neue Batterien wiederverwendet“, schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung. Das Ziel von ENYRING ist es, einen „geschlossenen Kreislauf zu schaffen, in dem recycelte Materialien als Ressourcen für die Herstellung neuer Produkte verwendet werden“, so Yamaha.

Yamaha ist bereits Teil des Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC), das Standards für austauschbare Batteriesysteme zum Einsatz in E-Fahrzeugen der Kategorie L festlegen will. Weitere Mitglieder sind Honda, KTM, Piaggio und das Berliner Startup Swobbee.

Außerdem bietet Yamaha in Japan einen ähnlichen Service an. Zusammen mit Honda, Kawasaki, Suzuki und dem Energieunternehmen Eneos gründete der Hersteller 2022 Gachaco. Das Unternehmen bietet einen Sharing-Service für standardisierte austauschbare Batterien von Elektromotorrädern sowie die dazugehörige Infrastruktur an.

yamaha-motor.eu