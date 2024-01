CES 2024: Honda enthüllt 0 Series / BMW baut ab 2027 rein elektrisch in München

1 – BMW baut ab 2027 in München nur noch E-Autos

BMW wird im Stammwerk München ab Ende 2027 nur noch Elektroautos produzieren. Das Werk in der bayerischen Landeshauptstadt wird dann der erste Standort im bestehenden Produktionsnetzwerk der BMW Group, der die Transformation zur E-Mobilität vollständig abgeschlossen haben wird. Insgesamt wird es das zweite reine Elektro-Werk der Münchner sein.

2 – Geely feiert Marktstart der Elektro-Limousine Galaxy E8

Der Galaxy E8 von Geely ist offiziell auf dem chinesischen Markt gestartet und wird bereits ausgeliefert. Die rein elektrische Limousine ist das erste Elektro-Modell der Marke Galaxy. Diese hatte der chinesische Hersteller Geely bereits im Februar 2023 vorgestellt. Auf dem Markt für E-Limousinen im Reich der Mitte wird es also enger. Der Galaxy E8 ist in China ab umgerechnet 22.600 Euro erhältlich. Der Preis liegt damit deutlich unter der Ankündigung vor rund einem Jahr.

3 – Honda gibt Ausblick auf neue E-Auto-Generation ab 2026

Honda hat auf der CES mit zwei Designstudien seine neue Elektroauto-Generation vorgestellt. Bei den beiden in Las Vegas ausgestellten Elektro-Fahrzeugen handelt es sich um eine Limousine und einen Van. Der sehr flach gehaltene Saloon nimmt optisch Anheilen an dynamischen Sportwagen. Der Space-Hub dagegen fährt in Van-Dimensionen vor – fällt aber ebenfalls durch einen futuristischen Look auf. Honda will bei seinen Elektroautos der kommenden Generation auf vollintegrierte E-Achsen setzen, die aus Motor, Inverter und Getriebe bestehen.

4 – Siemens flottet bis zu 1.000 neue Elektroautos ein

Siemens erweitert seine Fahrzeugflotte schrittweise um bis zu 1.000 Elektroautos. Diese werden von Siemens über Volkswagen Financial Services geleast. Es handelt sich ausnahmslos um VW ID.4. Über den Zeitplan für die Einführung der 1.000 Stromer macht Volkswagen in seiner Mitteilung keine weiteren Angaben. Achim Schaible, Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung Volkswagen Deutschland, sagt nur: „Das Flottenkundengeschäft ist für Volkswagen von großer Bedeutung.“

5 – Sachsen beschafft E-Transporter für den Gefangenentransport

Lautlos unterwegs sein kann man in Sachsen künftig auch auf dem Weg in den Knast: Die sächsischen Justizvollzugsanstalten werden erstmals mit rein elektrischen Gefangenentransportern ausgestattet. Es handelt sich dabei um Mercedes-Benz eVito Tourer, die für diesen Zweck umgerüstet wurden. Die sechs E-Transporter werden in den Justizvollzugsanstalten Bautzen, Dresden, Leipzig, Zeithain und der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen zum Einsatz kommen.