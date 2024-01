Dacia gibt Mega Rabatt auf den Spring / Erste E-Autos mit Natrium-Ionen-Akkus

1 – China: Produktionsdebüt für E-Kleinwagen mit Natrium-Ionen-Akkus

In China sind die ersten Elektroautos mit Natrium-Ionen-Batterien in die Fertigung gegangen. Dabei handelt es sich um zwei Kleinwagen-Modelle. Eines läuft bei JAC unter der E-Auto-Marke Yiwei und das andere bei Jiangling Motors vom Band. Zunächst zu Yiwei: Dessen Elektro-Kleinwagen namens JAC Yiwei EV soll ab diesem Monat mit Natrium-Ionen-Batterie an Bord ausgeliefert werden. Die neuartigen Akkus stammen von Hina Battery.

2 – Herbert Diess wird Verwaltungsratschef bei The Mobility House

Wenn das mal keine Meldung ist: Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess wird Vorsitzender des Verwaltungsrats bei The Mobility House. Diess will in dieser Funktion das bidirektionale Laden vorantreiben – ein Thema also, in dem das Münchner Unternehmen bereits jetzt sehr aktiv ist. Diess tritt bei The Mobility House für die Themen Vehicle-to-Grid und intelligentes Laden die Nachfolge von Alexander Landia an, der als Energiemarktexperte den Verwaltungsrat seit 2017 geführt hatte.

3 – Schnäppchen: Dacia bietet 10.000 Euro Rabatt auf den Spring

Dacia bietet in Deutschland für seinen rein elektrischen Spring jetzt einen „Elektrobonus“ in Höhe von 10.000 Euro an. Wenn das kein Schnäppchen ist! Damit ist der Kleinwagen im Rahmen der bis Ende März befristeten Aktion bereits ab 12.750 Euro erhältlich. Dieser Preis gilt für die Basisversion Spring Essential 45, die sonst zum Listenpreis von 22.750 Euro angeboten wird. Das teurere Modell Spring Extreme 65 ist dagegen aktuell ab 14.550 Euro verfügbar.

4 – Volvo übergibt erste EX30 an europäische Kunden

Volvo hat mit den Auslieferungen des EX30 in Europa begonnen. Die ersten Exemplare des rein elektrischen Kompakt-SUV wurden in Belgien, den Niederlanden, Spanien und Portugal in Kundenhand übergeben. Wie Volvo nun mitteilt, fanden die ersten Auslieferungen des Fahrzeugs an europäische Kunden bereits im Dezember statt. Damit haben die Schweden das eigene Ziel erreicht, die ersten Exemplare des EX30 noch im Jahr 2023 in Europa auszuliefern.

5 – Komatsu bringt Elektrobagger PC138E-11 auf den Markt

Und zum Schluss zeigen wir Ihnen noch ein Elektromobil, das eher abseits der Rennstrecke unterwegs ist: Der japanische Baumaschinen-Hersteller Komatsu bringt nämlich einen neuen Elektrobagger als Mietmaschine zu seinen Kunden – zunächst in Japan und anschließend auch in Europa. Der 13-Tonner ist laut dem Unternehmen insbesondere für den Städtebau geeignet. Der Elektromotor des Baggers hat eine Leistung von 72,5 kW. Für besonders lange Einsatz-Zeiten sorgt die Lithium-Ionen-Batterie mit rund 226 Kilowattstunden Kapazität.