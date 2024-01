LFP-Batterien: SK On liebäugelt mit Fertigungsauftakt in 2026

Nach Angaben von Choi Young-chan, Chief Administrative Officer von SK On, befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit einigen großen OEMs, die Verträge über die Lieferung von LFP-Batterien abschließen wollen. Er nannte Reuters zufolge keine Namen, erklärte aber, man wolle mit der Massenproduktion von LFP-Zellen beginnen, sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind.

„Wir haben sie entwickelt und sind bereit, sind zu produzieren. Wir führen Gespräche mit OEMs, die unsere LFP abnehmen werden“, sagte Choi gegenüber der Nachrichtenagentur am Rande der Technologiemesse CES in Las Vegas. „Wenn der Dialog erfolgreich ist, können wir es vielleicht 2026 oder 2027 schaffen. Wir sind flexibel.“ Choi sagte, SK On erwäge die Herstellung von LFP-Batterien in Europa oder China, nicht aber in den USA.

Zu den bestehenden Kunden von SK On gehören Ford, Volkswagen und Hyundai. Das Unternehmen unterhält zurzeit Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Südkorea, Ungarn und China.

Laut Reuters ist es das erste Mal, dass SK On Einzelheiten über seine LFP-Batteriestrategie und den Zeitplan für den Beginn der Massenproduktion bekannt gibt. Die südkoreanischen Konkurrenten LG Energy Solution und Samsung SDI haben bereits angekündigt, die Massenproduktion ihrer LFP-Produkte für das Jahr 2026 anzustreben. Gemeinsam haben alle drei die starke Konkurrenz aus China: „Die größte Herausforderung sind die Kosten. Wir müssen mit den chinesischen LFPs konkurrieren. Das ist vielleicht nicht einfach“, wird Choi in dem Reuters-Bericht zitiert.

reuters.com