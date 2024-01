Renault Scenic E-Tech für 41.400€ / E-Auto Preise fallen weiter / Audi Q8 e-tron

1 – Audi zeigt höhergelegtes Sondermodell des SUVs Q8 e-tron

Audi stellt ein Sondermodell seines rein elektrischen SUVs mit Offroad-Eigenschaften vor. Der Q8 e-tron Edition Dakar fährt mit höhergelegtem Chassis vor und erhält optional eine spezielle Folierung. Von außen erinnert das Sondermodell an den für die Rallye Dakar konzipierten Hybrid-Rennwagen RS Q e-tron. Technisch baut der Audi auf einem Q8 Advanced 55 e-tron Quattro auf. Die Batteriegröße liegt bei 114 Kilowattstunden brutto, wovon 106 netto auch tatsächlich genutzt werden können.

2 – Auch BYD und Fiat senken Elektroauto-Preise in Deutschland

Die Preisspirale bei Elektroautos dreht sich nach dem Wegfall des Umweltbonus in Deutschland weiter nach unten: So hat jetzt auch der chinesische Hersteller BYD die Listenpreise für seine Stromer reduziert. Je nach Modell und Variante werden die E-Autos zwischen 2.500 und 7.000 Euro billiger. So startet der Kompakt-Stromer BYD Dolphin jetzt bei knapp 33.000 Euro – also 8,3 Prozent günstiger als bisher. Bei der E-Limousine Seal fällt der Rabatt mit 5,4 Prozent etwas überschaubarer aus.

3 – Renault Scenic E-Tech Electric startet bei 41.400 Euro

Der Renault Scenic E-Tech Electric ist ab sofort in Deutschland bestellbar. Die Preisliste startet bei 41.400 Euro und die Auslieferungen sollen noch im ersten Quartal beginnen. Den rein elektrischen Scenic hatte Renault auf der IAA in München vorgestellt. Seitdem ist bekannt, dass es das Crossover-Modell mit zwei Batterie-Varianten geben wird: Entweder mit 60 Kilowattstunden für 430 Kilometer oder mit 87 Kilowattstunden für bis zu 625 Kilometer.

4 – Tesla-Produktion in Grünheide muss Ende Januar pausieren

Tesla muss die Produktion in seinem deutschen Werk für rund zwei Wochen weitgehend stoppen. Der Grund ist, dass durch die Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer eine Lücke in den Lieferketten entstanden ist. „Die bewaffneten Konflikte im Roten Meer und die damit verbundenen Verschiebungen der Transportrouten zwischen Europa und Asien über das Kap der Guten Hoffnung haben auch Auswirkungen auf die Produktion in Grünheide“, erklärte Tesla schriftlich.

5 – Hyundai Mobis demonstriert nächste E-Corner-Generation

Hyundai Mobis hat auf der CES erstmals das Elektroauto Mobion vorgestellt. Die Studie auf Basis des Hyundai Ioniq 5 ist mit dem E-Corner-System der nächsten Generation ausgestattet. Dabei handelt es sich um einen in das Rad integrierten E-Antrieb, mit dem alle vier Räder unabhängig gesteuert werden können. Der Autozulieferer aus dem Hyundai-Konzern hatte das E-Corner-Modul erstmals im Herbst 2021 präsentiert. Es integriert die Lenk-, Brems-, Federungs- und elektrischen Antriebssysteme komplett im Rad.