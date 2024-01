Neue E-Limousine von Togg / VW-Konzern steigert E-Absatz / Erster Flughafen-HPC

1 – Bilanz 2023: Volkswagen-Konzern steigert Elektro-Absatz um ein Drittel

Volkswagen hat seine konzernweiten Absatzzahlen des vergangenen Jahres veröffentlicht. Der Mehrmarken-Konzern lieferte demnach 2023 weltweit rund 771.000 vollelektrische Fahrzeuge aus. Über alle Antriebsarten hinweg kam Volkswagen auf einen Gesamtabsatz von 9,24 Millionen Fahrzeugen – ein Plus von 12 Prozent gegenüber 2022. Die rund 771.000 vollelektrischen Fahrzeuge bedeuten eine dynamischere Steigerung – nämlich um 34,7 Prozent bzw. um gut ein Drittel gegenüber dem Vorjahr.

2 – Ionity eröffnet HPC-Standort am Bodensee-Airport Friedrichshafen

Ionity hat seinen ersten Ladepark an einem deutschen Flughafen eröffnet. Der neue HPC-Standort am Bodensee-Airport Friedrichshafen bietet vier Ladepunkte mit einer Leistung von je bis zu 350 kW und zwei Ladepunkte mit je bis zu 200 kW. An dem neuen Standort kommen zwei unterschiedliche Ladesäulen-Hersteller zum Einsatz. Neben den bekannten Ladesäulen-Typen im eigenen Design von Ionity befindet sich vor Ort auch ein Hypercharger von Alpitronic.

3 – Togg gibt Ausblick auf seine Elektro-Limousine T10F

Der türkische Elektroauto-Hersteller Togg geht den nächsten Schritt bei seiner für 2025 geplanten Limousine. Auf der CES wurde das Elektroauto nun als seriennaher Prototyp präsentiert. Zugleich wurden in Las Vegas technische Daten veröffentlicht. Der T10F wird das zweite Modell von Togg und soll in drei Versionen auf den Markt kommen. Die Daten zu den Antrieben sind im Kern vom SUV T10X bekannt: Auch bei der Limousine wird es die Varianten Standard Range mit Heckantrieb, Long Range ebenfalls mit Heckantrieb und Long Range mit Allrad geben.

4 – Wien ersetzt Nutzfahrzeug-Flotte mit Stromern

Über noch mehr Elektro-Fahrzeuge können sich die Bewohner von Wien freuen: Alle 1.245 Nutzfahrzeuge der Wiener Stadtwerke und des städtischen Abfallunternehmens MA 48 sollen in den kommenden acht Jahren gegen solche mit E-Antrieb getauscht werden. Die Stadt unterstützt das Vorhaben und hält für diesen Zeitraum 56 Millionen Euro für Investitionen in emissionsfreie Fahrzeuge bereit.

5 – China will Netzintegration von E-Autos im großen Stil vorantreiben

Die chinesische Regierung hat Umsetzungsrichtlinien zur Verbesserung der Interaktion von E-Fahrzeugen mit dem Stromnetz veröffentlicht. Bis 2025 soll ein nationales technisches Standardsystem für die Fahrzeug-Netz-Interaktion und ein Tarifmechanismus für das bidirektionale Laden eingeführt werden. Vier chinesische Regierungsstellen haben die Umsetzungsrichtlinien kürzlich vorgelegt.