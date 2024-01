Oxford plant größte britische E-Bus-Flotte außerhalb Londons

Die Oxford Bus Company wird 104 Elektrobusse von Wrightbus in Betrieb nehmen und Stagecoach 55 von ADL. Bei den letztgenannten Fahrzeugen handelt es sich um den eigens von ADL entwickelten Elektro-Doppeldecker, nicht den bekannten Doppeldecker aus der Kooperation BYD-ADL. Die Oxford Bus Company setzt auf 99 E-Doppeldecker von Wrightbus und fünf Solobusse vom Typ GB Kite Elektroliner.

Auch für das Laden der 159 Fahrzeuge sind die Vorarbeiten abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit Zenobe hat die Oxford Bus Company 104 Ladepunkte in ihrem Depot Cowley House installiert, während Stagecoach 55 Ladepunkte an seinem Standort Network Oxford errichtet. Bei der Anlage in Cowley House soll es sich laut der Mitteilung von Go Ahead um „eine der größten Ladestationen für Elektrobusse in Großbritannien“ handeln.

Von den 82,5 Millionen Pfund Projektvolumen (umgerechnet derzeit 96,1 Millionen Euro) stammen 32,8 Millionen Pfund von der Regierung in London, konkret über das ZEBRA-Programm (Zero Emission Bus Regional Areas). Sechs Millionen Pfund stammen vom Gemeinderat Oxford, die Betreiber stellen jedoch den größten Teil des Projekts selbst.

„Dies ist ein historischer Moment auf unserem Weg zur Umstellung unserer städtischen Dienstleistungen auf Elektrizität. Unsere erste Tranche von Elektrobussen ist jetzt im Einsatz und trägt bereits dazu bei, die Luftqualität zu verbessern und Busreisen für die Menschen in Oxford noch attraktiver zu machen“, sagt Luke Marion, Geschäftsführer der Oxford Bus Company.

Matt Carney, CEO der Bussparte der Go-Ahead Group, fügt hinzu: „Diese neuen Busse in Oxford werden Go-Aheads größte Flotte emissionsfreier Busse außerhalb Londons bilden.“ Das Projekt ist ein Beispiel dafür, dass Busunternehmen eng mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten, um die Lieferungen für die Gemeinden zu erledigen.“

