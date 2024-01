Opel E-Manta Comeback abgesagt? / Hyundai arbeitet an „Active-Air-Skirt“

1 – Hyundai will Reichweite mit aktiver Aerodynamik erhöhen

Die Reichweite steht bei elektrischen Fahrzeugen weiterhin stark im Fokus. Hersteller tüfteln an immer neuen Ideen, um diese zu erhöhen. Hyundai und Kia haben nun eine Technologie namens „Active Air Skirt“ vorgestellt. Diese soll den Luftstrom an der Front kontrollieren. Durch den so verringerten Luftwiderstand soll der Verbrauch sinken und die Reichweite steigen – allerdings nur um wenige Kilometer. Bei seinen Modellen Ioniq 5 und Ioniq 6 hat Hyundai bereits aktive Klappen in der vorderen Stoßstange verbaut.

2 – Ionity macht sein Lade-Abo günstiger

Ionity hat mit sofortiger Wirkung in allen 24 Ländern seines Ladenetzes den Abo-Preis für seine Passport-Kunden gesenkt. Die monatliche Grundgebühr lag bisher bei 11 Euro 99. Jetzt sind es nur noch 5 Euro 99. An den weiteren Konditionen des Passport-Abos ändert sich dieses Mal nichts. Es bleibt also dabei, dass das Monatsabo an der Ladesäule immer einen Rabatt in Höhe von 20 Cent pro Kilowattstunde auf den jeweiligen „Ionity Direct“-Tarif ohne Vertragsbindung bietet.

3 – Stellantis: STLA Large wird keine reine 800-Volt-Architektur

Stellantis hat die auf große Elektrofahrzeuge ausgelegte Plattform STLA Large genauer vorgestellt. Diese wird die Basis für künftige Fahrzeuge im D- und E-Segment bilden. Eine reine Elektro-Plattform ist die STLA Large allerdings nicht. Als Stellantis sein künftiges Plattform-Trio Small, Medium und Large im Jahr 2021 erstmals vorgestellt hatte, wurden bereits erste Eckdaten zur größten Version bekannt. Als einzige der drei Pkw-tauglichen Architekturen sollte sie auf 800-Volt-Systeme ausgelegt werden und mit bis zu 118 Kilowattstunden großen Batterien beachtliche Reichweiten von bis zu 800 Kilometern ermöglichen.

4 – Maserati stoppt Arbeiten an E-Limousine

Wo wir schon im Stellantis-Konzern sind, schauen wir noch kurz auf Maserati: Die italienische Marke mit Sitz in Modena hat die Entwicklung ihrer Elektro-Limousine Quattroporte Folgore gestoppt. Der Stromer sollte eigentlich 2025 auf den Markt kommen. Auch der für das vergangene Jahr groß angekündigte Start der elektrischen Versionen des GranTurismo und Grecale ist bisher nicht erfolgt. Diese beiden Elektroautos sollen nun wohl erst in diesem Jahr erstmals an Kunden ausgeliefert werden, wie ein Maserati-Sprecher bestätigt hat.

5 – Opel soll Pläne für elektrischen Manta eingestampft haben

Und auch zum Schluss bleiben wir im Stellantis-Reich, wechseln aber nach Deutschland: Die von Opel für 2025 geplante elektrische Neuinterpretation des Manta ist offenbar gestrichen. Laut einem französischen Medienbericht will Stellantis das Projekt einfrieren. Auch Pläne zu einem elektrischen Nachfolger des Insignia sollen wieder in der Schublade verschwinden. Eine konkrete Quelle für die Infos nennt das Magazin allerdings nicht.