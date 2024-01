Ionity macht Lade-Abo günstiger

An den weiteren Konditionen des Passport-Abos ändert sich dieses Mal nichts. Es bleibt also dabei, dass das Monatsabo an der Ladesäule immer einen Rabatt in Höhe von 20 Cent pro Kilowattstunde auf den jeweiligen „Ionity Direct“-Tarif ohne Vertragsbindung bietet. In Deutschland zahlen Passport-Abonnent:innen folglich derzeit 49 Cent pro kWh. Seit Mitte August liegt der Ad-hoc-Preis bekanntlich bei 69 Cent je Kilowattstunde, davor waren es lange Zeit 0,79€/kWh.

Die niedrigere Monatsgebühr gilt für Neukunden:innen direkt ab Vertragsabschluss. Für Bestandskunden wird die neue Grundgebühr ab der nächsten Monatsrechnung umgestellt, wie Ionity mitteilt.

Legt man einen Durchschnittsverbrauch von 20 kWh/100km zugrunde, soll sich das Abo bereits ab einer Strecke von 150 Kilometern lohnen: Lädt man die dabei verbrauchten 30 kWh an einer Ionity-Station nach, würde man bei 20 Cent Nachlass je Kilowattstunde bereits sechs Euro auf den „Ionity Direct“-Preis gespart haben – und damit die Monatsgebühr. Ab der 31. Kilowattstunde wäre man also günstiger unterwegs, aber nur an Ionity-Säulen.

Das Passport-Abo hatte Ionity im Juni 2023 grundlegend überarbeitet. Bis dahin lag die Monatsgebühr bei stolzen 17,99 Euro, dafür konnte man mit dem Abo die Ladekosten selbst deutlich senken – und zwar auf 35 Cent pro Kilowattstunde. Mit dem Angebotswechsel sank zwar die Monatsgebühr auf seinerzeit 11,99 Euro, dafür gab es aber auch nur noch jene 20 Cent Nachlass auf den jeweils gültigen Ad-hoc-Preis. Der Ionity Passport ist jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündbar – und soll sich somit auch für einzelne Monate mit langen Fahrten, etwa für den Urlaub, rechnen.

„Wir wollen E-Mobilität für alle zugänglich machen. Deshalb senken wir mit sofortiger Wirkung den Abo-Preis für unsere Passport-Kunden in allen 24 Ländern unseres Ladenetzes“, schreibt Ionity selbst in einem kurzen LinkedIn-Post.

Zusätzlich senkt Ionity die Kilowattstunden-Preise in Dänemark, Norwegen, Schweden und Österreich. Die Ladestrompreise je Land sind auf der Ionity-Webseite und in der Ionity-App einsehbar.

linkedin.com, ionity.eu (Mitteilung als PDF), ionity.eu (Angebotsseite)